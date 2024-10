दशहरा 2024 : देशभर में जगह-जगह लंकापति रावण का दहन, देखें टॉप-10 वीडियो

दशहरे (Dussehra 2024) के अवसर पर देश भर में रावण दहन हुआ. दिल्‍ली से पटना, जयपुर, लखनऊ सहित सभी बड़े शहरों के साथ छोटे कस्‍बों और गांवों तक में रावण दहन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. दिल्‍ली के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए. श्री धार्मिक लीला समिति के आयोजकों ने राष्ट्रपति को त्रिशूल और प्रधानमंत्री को गदा भेंट कर उनका औपचारिक स्वागत किया. वहीं उन्‍हें शक्ति और सुशासन के प्रतीक के रूप में धनुष और बाण भी भेंट किए गए. आइए आपको दिखाते हैं रावण दहन के 10 शानदार वीडियो.

दिल्‍ली के परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान राम के हाथों रावण के अंत को दर्शाने वाली रामलीला का मंचन देखा. जोरदार जयजयकार के बीच रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया.

बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में रावण दहन किया गया. मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने सांकेतिक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया. इस मौके पर बड़ी संख्‍या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे थे. यहां पर 80 फीट के रावण का दहन किया गया.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रावण दहन से पहले आकर्षक आतिशबाजी की गई, जिसने यहां पर मौजूद लोगों को काफी प्रभावित किया. इस मौके पर मुख्‍यमंत्री विष्‍णु देव साय मौजूद रहे. इसके बाद रावण दहन किया गया.

#WATCH | 'Ravan Dahan' being performed in Raipur, as part of #DussehraCelebrations in the presence of Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai pic.twitter.com/pMSCJ645m8 — ANI (@ANI) October 12, 2024

जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर स्थित एसके स्‍टेडियम में भी रावण दहन किया गया. नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्‍दुल्‍ला की मौजूदगी में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके गए. यहां 30 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया.

इसके साथ ही राज्‍य के जम्‍मू और डोडा में भी रावण दहन किया गया.

हरियाणा के मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए.

झारखंड की राजधानी रांची में मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में रावण दहन किया गया. रावण दहन को देखने के लिए काफी संख्‍या में लोग यहां पर पहुंचे.

#WATCH | Jharkhand: 'Ravan Dahan' being performed in Ranchi as part of #DussehraCelebrations, in the presence of Jharkhand CM Hemant Soren pic.twitter.com/YH02qKkjtB — ANI (@ANI) October 12, 2024

चंडीगढ़ का रावण दहन भी शानदार रहा. यहां पर रावण के साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके गए.

वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रावण दहन किया गया. यहां पर बड़ी संख्‍या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे.