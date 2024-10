दिल्ली, पटना से लेकर श्रीनगर तक... देखिए कहां कैसे जले दशानन; राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी दशहरे के उत्सव में हुए शामिल

देश भर में विजयादशमी (Vijayadashami) की धूम है. बुराई पर अच्‍छाई की जीत का त्‍योहार देश भर में मनाया जा रहा है. इस मौके पर देश के अलग-अलग इलाकों में रावण दहन किया जा रहा है. दशहरे (Dussehra 2024) के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लाल किले के परेड ग्राउंड पर आयोजित रामलीला में पहुंचे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम को तिलक लगाकर उनकी वंदना की.

श्री धार्मिक लीला समिति के आयोजकों ने दशहरा कार्यक्रम में राष्ट्रपति को त्रिशूल और प्रधानमंत्री को गदा भेंट कर उनका औपचारिक स्वागत किया.

इस दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने सांकेतिक रूप से रावण दहन किया. दोनों ने ही धनुष बाण हाथ में लेकर और सांकेतिक रूप से बाण चलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया.

उनके बाण चलाने के बाद सबसे पहले मेघनाथ का पुतला जलने लगा. उसके बाद कुंभकर्ण के पुतले का दहन हुआ और फिर अंत में रावण के पुतले का दहन किया गया. रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

पटना और श्रीनगर में भी रावण दहन

बिहार के पटना में भी रावण दहन किया गया. यहां के गांधी मैदान में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी रावण दहन के अवसर पर मौजूद रहे. इस मौके पर भारी भीड़ उमड़ी.

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अतिथियों ने सांकेतिक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया.

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar and Dy CM Samrat Choudhary attend #DussehraCelebration at Gandhi Maidan in Patna pic.twitter.com/nqk833V4Wt — ANI (@ANI) October 12, 2024

जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर के एसके स्‍टेडियम में भी रावण दहन किया गया. रावण दहन के मौके पर काफी लोग मौजूद रहे.

इस मौके पर नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्‍दुल्‍ला भी मौजूद रहे. यहां पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके गए.



रांची में भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके

झारखंड की राजधानी रांची में भी विजयादशमी धूमधाम से मनाई गई. मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में रावण दहन किया गया. रावण के साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को भी जलाया गया.

#WATCH | Jharkhand: 'Ravan Dahan' being performed in Ranchi as part of #DussehraCelebrations, in the presence of Jharkhand CM Hemant Soren pic.twitter.com/YH02qKkjtB — ANI (@ANI) October 12, 2024

चंडीगढ़ और देहरादून में रावण दहन

देश के अलग-अलग इलाकों में रावण दहन किया गया. चंडीगढ़ में भी रावण के साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके गए.

वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रावण दहन किया गया. यहां पर बड़ी संख्‍या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे.

राष्‍ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी विजयादशमी की शुभकामनाएं

इससे पहले, राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्‍स पर पोस्‍ट अपने संदेश में कहा, "विजय दशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं. यह अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है. यह त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है. इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे. मेरी मंगल कामना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि का संचार करे तथा हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे."

विजय दशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। यह अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। यह त्यौहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का… — President of India (@rashtrapatibhvn) October 12, 2024

वहीं पीएम मोदी ने एक्‍स पर अपने संदेश में कहा, "देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं. मां दुर्गा और प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है."