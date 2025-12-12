इंडिगो संकट के दौरान चार्टर फ्लाइट वाली सेल्फी महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को भारी पड़ी, लगी तगड़ी फटकार

इंडिगो संकट के दौरान चार्टर फ्लाइट और सेल्फी लेना महाराष्ट्र के कुछ बीजेपी नेताओं को भारी पड़ गया है. जब पूरे देश में एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान कैंसिल हो रहे थे और यात्री मारे-मारे फिर रहे थे. उसी दौरान कुछ बीजेपी नेताओं ने ये तस्वीर ली थी. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने वायरल फोटो पर इन नेताओं को फटकारा है.

कौन-कौन नेता

चार्टर फ्लाइट से महाराष्ट्र बीजेपी नेता चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, कहीं जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने फ्लाइट के साथ फोटो और सेल्फी ली थी. इस तस्वीर पर ये नेता काफी घिर रहे थे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, और प्रवीण दरेकर को चार्टर फ़्लाइट से विमान यात्रा करने पर कड़ी फटकार लगाई है.



इस मामले को सीधे दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री बी.एस. संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय द्वारा संज्ञान में लिया गया. इसके बाद संबंधित नेताओं को कड़ी चेतावनी दी गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर चित्रा वाघ और प्रसाद लाड को जमकर फटकार लगाई है.

गौरतलब है कि पायलटों के वीकली रेस्ट वाले आदेश के बाद इंडिगो में अचानक से संकट आ गया था. इसके कारण इंडिगो को सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी. इसके बाद देशभर के एयरपोर्ट पर अफरातफरी का माहौल बन गया था. कई लोगों की परीक्षा, शादी और रिसेप्शन तक छूट गए. सरकार ने इसके बाद इंडिगो पर सख्त एक्शन लिया था.