क्या आपको पता है कितने दिन चलता है प्लेन का टायर? प्लेन के टायर क्यों नहीं फटते?

आसमान में प्लेन को अक्सर उड़ते देखा होगा. उड़ने से पहले रनवे पर ये टायर की मदद से चलते हैं और उतरते भी हैं. देखा जाए तो प्लेन का वजन बहुत ही ज्यादा भारी होता है. ऐसे में मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्लेन के टायर कितने मजबूत होंगे, क्या टेकऑफ या लैंडिंग करते समय इसके टायर भी फटते हैं. ये आर्टिकल इन्हीं जवाबों के लिए लिखा गया है. आइए इन्ही सब सवालों के जवाब इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.

विमान के टायर को बनाने के लिए खास तरीके की चीज़ों को जोड़ा जाता है. यह रबर, स्टील और कपड़े की कई परतों से बने होते हैं. इसकी मदद से ये टायर काफी मजबूत होते हैं, जो विषम परिस्थिति में भी विमान को टेकऑफ, लैंडिंग में मदद करते हैं. एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है. हवाई जहाज के टायरों में कार के टायरों की तुलना में छह गुना अधिक दबाव होता है. जानकारी के मुताबिक, एक सामान्य हवाई जहाज का टायर लगभग 500 लैंडिंग तक चल सकता है, जिसके बाद आमतौर पर ऊपरी सतह को बदल दिया जाता है.

Did you know? Aircraft tyres can last between 150 and 400 landings!



Their lifespan depends on various factors, including aircraft type, landing conditions, and temperature extremes. After each landing, a walk-around inspection is conducted for checking tyres and ensuring all… pic.twitter.com/J9dZEC7LYy