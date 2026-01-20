दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने कर दिया ऐसा गंदा काम, DMRC को भी जारी करना पड़ा बयान

दिल्ली मेट्रो में स्वच्छता और मर्यादा को ताक पर रखने वाली बेहद शर्मनाक घटना पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए नसीहत दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मेट्रो स्टेशन के अंदर एस्केलेटर पर खुलेआम पेशाब करता नजर आ रहा है. इसे लेकर डीएमआरसी ने अब बयान जारी किया है.

दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा और सिविक सेंस पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली ये घटना पिंक लाइन मेट्रो के नरैना विहार स्टेशन पर हुई थी. यहां एक शख्स एस्केलेटर के नीचे लगे शीशे पर खुलेआम पेशाब करता वीडियो में कैद हुआ है.

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमआरसी ने यात्रियों से मेट्रो परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने में मदद करने का आग्रह किया है. डीएमआरसी ने कहा कि हम अपने सभी यात्रियों से परिसर को साफ-सुथरा रखने में मदद करने का अनुरोध करते हैं. यदि मुसाफिर किसी यात्री द्वारा ऐसी किसी भी गतिविधि को देखते हैं तो उन्हें तुरंत डीएमआरसी, सीआईएसएफ या पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए.

डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों या स्टेशनों को गंदा करना दंडनीय अपराध है. यात्रियों से अनुरोध है कि यदि वे ऐसी कोई भी संदिग्ध या गलत गतिविधि देखें तो ट्रेनों के अंदर लगे इमरजेंसी अलार्म का भी इस्तेमाल करें या हेल्पलाइन नंबर 155370 पर तुरंत संपर्क करें. मेट्रो ने व्यवस्था बनाए रखने में यात्रियों से सहयोग की अपील की है.

मेट्रो के अंदर आमतौर पर खाने-पीने की चीजें फेंकने या गंदगी फैलाने जैसी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन स्टेशन परिसर में पेशाब करने जैसी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. लोगों का कहना है कि यह न सिर्फ स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन है बल्कि पब्लिक प्लेस पर शालीनता की सीमाओं को भी पार करता है.

हैरानी की बात यह है कि मेट्रो स्टेशन पर पेशाब कर रहे शख्स को इस बात का आभास था कि वह गलत काम कर रहा है, तभी वीडियो में वह पीछे मुड़कर देखता नजर आ रहा है. जैसे ही उसने वीडियो बनाते हुए लोगों को देखा तो वह वहां से जल्दबाजी में भाग निकला.

सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने इस हरकत की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और बेहद विचलित करने वाली घटना बताया तो कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी नागरिक जिम्मेदारी का सवाल उठाया. कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें रोकने के लिए भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया.

