दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने खुलेआम किया पेशाब, शर्मनाक हरकत का वीडियो हुआ वायरल

Delhi News: वायरल हो रहे वीडियो में मेट्रो स्टेशन के भीतर पेशाब कर रहा शख्स बखूबी जानता था कि वह गलत कर रहा है, तभी तो वह पेशाब करते समय पीछे जरूर देख रहा है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा. जैसे ही उसे लगता है कि कोई उे कैमरे में कैद कर रहा है वह जल्दबाजी में वहां से आगे बढ़ जाता है. 

दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम किया पेशाब.
  • दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के भीतर एक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान पर पेशाब किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है
  • वायरल वीडियो में दिखाया गया व्यक्ति जानबूझकर गलत हरकत कर रहा था और कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा था
  • मेट्रो स्टेशन के भीतर पेशाब करना सार्वजनिक और स्वच्छता नियमों के खिलाफ गंभीर व्यवहार माना जाता है
नई दिल्ली:

दिल्ली मेट्रो के भीतर गंदगी फैलाना आम परेशानी है. लोग खाने-पीने की चीजों के पैकेट इधर-उधर फेंक देते हैं. इतना तो फिर भी ठीक है लेकिन क्या कोई मेट्रो स्टेशन पर पेशाब जैसी शर्मनाक हरकत भी कर सकता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मेट्रो स्टेशन के भीतर पेशाब करता नजर आ रहा है. अब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस आदमी का सिविक सेंस आखिर कहां चला गया.

मेट्रो स्टेशन पर कर दिया पेशाब

मेट्रो स्टेशन जैसी जगह पर पेशाब करने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है, जहां हर तरफ न जाने कितने कैमरे लगे होते हैं. ये वीडियो दिल्ली के नरैना विहार मेट्रो स्टेशन का है. कोई भी इंसान जो नशे में धुत नहीं है और जिसकी सोचने समझने की शक्ति ठीकठाक है, वह कभी भी मेट्रो परिसर में पेशाब करने के बारे में तो नहीं सोचेगा. मान भी लें कि पेशाब करने वाला नशे में था या फिर उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ था, तो वह ऐसी शर्मनाक हरकत करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखेगा. 

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पेशाब का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में मेट्रो स्टेशन के भीतर पेशाब कर रहा शख्स बखूबी जानता था कि वह गलत कर रहा है, तभी तो वह पेशाब करते समय पीछे जरूर देख रहा है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा. जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसे कैमरे में कैद कर रहा है वह इस शर्मनाक करतूत को अंजाम देने के बाद जल्दबाजी में वहां से आगे बढ़ जाता है. 

एस्केलेटर के नीचे शीशे पर किया पेशाब

वायरल हो रहा वीडियो नरैना विहार मेट्रो स्टेशन की पिंक लाइन का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा आदमी एस्केलेटर के नीचे शीशे पर पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा है. ऐसी हरकत या तो कोई नशे में धुत इंसान कर सकता है या फिर वह, जिसका सिविक सेंस बिल्कुल भी काम नहीं करता हो.दिल्ली मेट्रो में पेशाब करते हुए पकड़े जाने पर डीएमआरसी यात्री पर कार्रवाई कर सकती है. इस शख्स पर क्या एक्शन होगा, ये देखना होगा.
 

