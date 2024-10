पूरे भारत में धूम-धाम से मनाई जा रही दीवाली, दुनियाभर से मिली ख़ास बधाई

देशभर में दीवाली की रौनक़ सजी हुई है और हर जगह दीवाली की सजावट के साथ सभी गली-मौहल्ले जगमगा रहे हैं. दीपों के त्योहार का अंदाज़ा इसकी रौनक़ से ही लगाया जा सकता है. इसी बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट शेयर की है.

उन्होंने कहा, "दीपावली के पावन अवसर पर हमें अपने अंतःकरण को जागृत करने तथा प्रेम, करुणा और सामाजिक सद्भाव जैसे सद्गुणों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए. यह त्योहार वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का भी अवसर है. आइए हम अच्छाई पर विश्वास करके भारत की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व करें और स्वस्थ, समृद्ध और संवेदनशील समाज के निर्माण का संकल्प लें तथा प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं."

प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए एक्स का सहारा लिया. उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "दीपावली पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं. रोशनी के इस दिव्य त्योहार पर मैं सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं. मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से सभी समृद्ध हों."

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने गुरुवार को दीपावली को "आस्था और संस्कृति का एक असाधारण सुंदर उत्सव" बताया, जो सभी क्षेत्रों के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्रेरित करता है. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए अल्बानीज ने अपने बधाई संदेश में कहा, "खुशी, आशा और एकजुटता का यह वार्षिक उत्सव आस्था और संस्कृति का एक असाधारण सुंदर उत्सव है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का विविध और जीवंत समाज अपनाता है."

उन्होंने कहा, "अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत के उत्सव के साथ यह पर्व ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्रेरित करता हैं. दिवाली के अनुष्ठान और परंपराएं हर तरह से समुदाय, संस्कृति और विरासत की अभिव्यक्ति हैं. यह परस्पर साथ का आनंद लेने और सदियों पुरानी परंपराओं की साझा विरासत पर विचार करने का क्षण है. जब परिवार और मित्र पूरे देश में घरों, पार्कों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में एकत्र होते हैं, तो इस त्योहार की जगमगाती रोशनी आपके लिए शांति और खुशी लेकर आए. मैं इस त्यौहार को मनाने वाले सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं."

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, "बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं. मैं रोशनी के इस त्योहार को मनाने वालों को सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं."

इस सप्ताह के आरंभ में व्हाइट हाउस ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ दिवाली रिसेप्शन का आयोजन किया था, जिसमें इस बात पर विचार किया गया था कि किस प्रकार दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय ने अमेरिकी जीवन के हर हिस्से को समृद्ध किया है. उन्होंने कहा, "अमेरिका में इस दिन हम प्रकाश की यात्रा के बारे में सोचते हैं. दीवाली व्हाइट हाउस में खुले तौर पर और गर्व के साथ मनाई जाती है."

दुबई के शासक शेख मोहम्मद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी में लिखते हुए दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा है, यूएई और विश्व भर में दीपावली मना रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. रोशनी का ये पावन त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में ख़ुशियाँ और शांति लाए और उन्हें हमेशा सलामत रखें. आपके हृदय का उजाला आपको सामंजस्य, करुणा और एकता की राह पर मार्गदर्शित करे. शुभ दीपावली!” ईश्वर आपको और आपके प्रियजनों के जीवन में खुशी और शांति लाए, और उन्हें हमेशा सलामत रखें. आपके हृदय का उजाला आपको सामंजस्य, करुणा और एकता की राह पर मार्गदर्शित करे. शुभ दीपावली!”

इनके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने X पर लिखा है, पूरे यूके में रोशनी के त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को दीवाली की शुभकामनाएं. मेरी ओर से आपको और आपके को ढेरों शुभकामनाएं.

Happy Diwali to all those celebrating across the UK, I wish you and your family a joyful celebration.



This is a time of coming together, abundance and welcome, and a moment to fix our eyes on the light which always triumphs over the darkness. pic.twitter.com/UXSHnXEI7w