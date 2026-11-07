Diwali Celebration LIVE Updates: पूरे भारत में लाखों लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. रोशनी का यह त्योहार अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है. इस मौके पर लोग अपने घरों, मंदिरों, दफ्तरों और सड़कों को दीयों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाते हैं. यह त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के कार्तिक महीने की सबसे अंधेरी रात को मनाया जाता है, जब आसमान में चांद दिखाई नहीं देता. यूपी के अयोध्या में भी दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, जिसमें सीएम योगी और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन शिरकत करने वाले हैं. हालांकि, भारत के अलग-अलग इलाकों और समुदायों में दिवाली मनाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इस त्योहार पर लोग पूजा-पाठ करते हैं, परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं, एक-दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं.

लेकिन, यह जश्न ऐसे वक्त में मनाया जा रहा है, जब खासकर नॉर्थ इंडिया में वायु प्रदूषण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

मौसम की स्थिति और पराली जलाने से एयर क्वालिटी खराब होती है और दिवाली पर चलाए जाने वाले पटाखे इस स्थिति को और भी बदतर बना सकते हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, शनिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 486 तक पहुंच गया, जो त्योहार से पहले ही इसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में डाल देता है. ऐसी आशंका है कि त्योहार के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है.

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