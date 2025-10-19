Choti Diwali 2025: बाजार जा रहे हैं तो जानिए छोटी दीपावली पर क्या खरीदना चाहिए?

Choti Diwali 2025: 19 अक्टूबर, दिन रविवार को छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस त्योहार को नरक चतुर्दशी समेत काली चौदस, रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. ये पर्व दीपोत्सव का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन भी आप घर में कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं जो काफी शुभ माना जाता है. आमतौर पर लोग दिवाली की शॉपिंग धनतेरस के दिन ही पूरी कर लेते हैं. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप आज यानी छोटी दिवाली के मौके पर बाजार जाते हैं तो आपको क्या-क्या खरीदना चाहिए.

1. दीये, मोमबत्ती या लाइट्स

छोटी दिवाली के मौके पर शाम में दीये जलाने का विधान होता है. ऐसे में अगर आप दीये नहीं लाएं हैं तो आप छोटी दिवाली के दिन दीये खरीदकर घर ला सकते हैं. इसके अलावा आप मोमबत्ती या फिर लाइट जैसी चीजों की भी खरीदारी कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि नरक चतुर्दशी पर घर में 13 या 14 दीये जलाए जाते हैं, इसके अलावा यमराज के नाम का दीपक भी इस दिन जलाया जाता है.

छोटी दिवाली के त्योहार को रूप चौदस भी कहा जाता है. इस दिन शरीर पर उबटन लगाकर स्किन को निखारना महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में आप बाजार जाएं तो मार्केट से उबटन से जुड़ी चीजें जैसे बेसन, हल्दी, चंदन खरीद सकते हैं. इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं.

अधिकतर लोग धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीद लेते हैं. लेकिन अगर आपने इस बार झाड़ू नहीं खरीदी है या फिर किसी कारणवश आप भूल गए हैं तो आप छोटी दिवाली के दिन भी झाड़ू खरीद सकते हैं. माना जाता है कि झाड़ू धन की देवी मां लक्ष्मी काा प्रतीक है और इसे खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती है और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है.

आमतौर पर लोग बर्तन धनतेरस पर ही खरीद लेते हैं. लेकिन अगर आप छोटी दिवाली पर बाजार जा रहे हैं तो पीतल के बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं. ऐसे में आप तांबे का गिलास, कलश, कटोरी-प्लेट खरीदकर घर में ला सकते हैं.

