विज्ञापन
विशेष लिंक

दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले में एक्शन मोड में पुलिस, दो और आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने इन दोनों आरोपी को पकड़ा है. पुलिस फिलहाल दोनों की उम्र की जांच कर रही है. इस मामले में कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है.

Read Time: 2 mins
Share
दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले में एक्शन मोड में पुलिस, दो और आरोपी गिरफ्तार
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है
  • हिरासत में लिए गए आरोपियों ने खुद को नाबालिग बताया है और पुलिस उनकी उम्र की जांच कर रही है
  • पहले हुई मुठभेड़ में रोहतक के रविंदर और सोनीपत के अरुण नामक दो बदमाश मारे गए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. ये कार्रवाई  दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है. हिरासत में लिए गए आरोपियों दिशा पाटनी के घर की रेकी करने का भी आरोप है. हिरासत में लिए गए आरोपियों को खुदको नाबालिग बताया है. पुलिस फिलहाल उनके उम्र की जांच कर रही है. 

आपको बता दें कुछ दिन पहले ही इस घटना में शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के दो बदमाशों को पुलिस ने  गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया था. यह मुठभेड़ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और हरियाणा एसटीएफ के एक संयुक्त अभियान के तहत हुई थी. अधिकारी ने बताया था कि मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है.

हरियाणा एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों की गोली लगने से मौत की पुष्टि की और बताया कि विशेष प्रकोष्ठ का एक जवान भी घायल हुआ था. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया ने कहा था कि बरेली गोलीबारी मामले में दोनों बदमाशों की स्पष्ट भूमिका थी, जिसने हाई-प्रोफाइल हस्तियों के आसपास सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया. इस घटना के जबरन वसूली से जुड़े होने का संदेह था.

अधिकारी ने बताया था कि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी है. अज्ञात हमलावरों ने 12 सितंबर को तड़के पौने चार बजे पाटनी के बरेली स्थित आवास के बाहर कई गोली चलाई थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी. बरेली कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की राज्य सरकार की नीति को दोहराते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड का मिलान किया, जिससे शूटरों की पहचान रोहतक के काहनी निवासी रविंद्र और सोनीपत के गोहाना रोड स्थित इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई थी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Firing At Disha Patani House, Delhi Police, Disha Patani
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com