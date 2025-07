मौलाना के खिलाफ सपोर्ट में आए NDA सांसद, डिंपल ने जानिए दिया क्या जवाब?

संसद में सोमवार सुबह अलग नजारा था. एनडीए के सांसद पोस्टर-बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. यह प्रदर्शन विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक विपक्षी सांसद के समर्थन में हो रहा था. समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर एक मौलाना की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए सांसद यह प्रदर्शन कर रहे थे. हालांकि इस समर्थन में भी सियासत घुली हुई थी. डिंपल के जरिए अखिलेश को घेरने की रणनीति थी. उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे थे. संसद परिसर में डिंपल पहुंची, तो एनडीए सांसदों की मंशा भांप गईं. NDA सांसदों के प्रदर्शन पर उन्होंने जवाबी वार किया. सपा सांसद ने कहा कि अच्छा होता कि सत्तापक्ष के लोग मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना और सेना की एक महिला अधिकारी पर BJP नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर भी इसी तरह खड़े होते. (लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, जानिए हर अपडेट)

VIDEO | Reacting to protests on All India Imam Association President Maulana Sajid Rashidi's derogatory remark against her, Samajwadi Party MP Dimple Yadav (@dimpleyadav) says, "It's good what is happening, it is good that FIR was registered. It would have been better if they… pic.twitter.com/UkXYPjsoc9