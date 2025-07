पार्टी की ओर से आमंत्रण नहीं मिला... PM मोदी की दुर्गापुर रैली में शामिल नहीं होने पर दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल के पूर्व BJP अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि वह दुर्गापुर में शुक्रवार को होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी की ओर से आमंत्रण नहीं मिला है. दिलचस्प ये है कि दिलीप घोष दुर्गापुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था और पार्टी के उम्मीदवार थे. लेकिन वे चुनाव हार गए थे.

दिलीप घोष ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बस इतना ही. मुझे कुछ कार्यकर्ताओं ने बुलाया था. इसलिए मैंने हां कहा था. लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया. शायद पार्टी नहीं चाहती कि मैं वहां जाऊं. अगर मैं जाता, तो शायद किसी को असहजता होती. इसलिए मैं दुर्गापुर नहीं जा रहा.

