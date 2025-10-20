विज्ञापन
बिहार चुनाव से डर... सांसद राजू विस्ता के काफिले पर हमला मामले में TMC पर बरसे दिलीप घोष

बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी SIR और चुनाव से डरी हुई है. बिहार में चुनाव हो रहा है तो ये हाल है. अगर बंगाल में होगा तो टीएमसी जीत नहीं पाएगी. इसीलिए बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर बार-बार हमले किए जाा रहे हैं.

दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला.
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के मसधुरा में बीजेपी सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हमला मामले में बीजेपी नेता दिलीप घोष टीएमसी पर हमलावर हैं. उन्होंने कहा कि टीएमसी चुनावों से डरी हुई है. क्योंकि वह जीत नहीं पाएगी, इसलिए वह डर का माहौल बनाने और जीतने के लिए हमारे विधायकों और सांसदों पर हमले कर रही है.

SIR और चुनाव से डरी हुई है टीएमसी

बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी SIR और चुनाव से डरी हुई है. बिहार में चुनाव हो रहा है तो ये हाल है. अगर बंगाल में होगा तो टीएमसी जीत नहीं पाएगी. इसीलिए बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर बार-बार हमले किए जा रहे हैं. टीएमसी डर का माहौल बनाकर जीतने की कोशिश कर रही है. हालांकि ये संभव नहीं है.चुनावों पर पूरी नजर रखी जा रही है. 

राजू बिस्ता के काफिले पर हुआ था हमला

बता दें कि ये मामला शनिवार का है. दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर शनिवार शाम सुखिया पोखरी के पास मासधुरा इलाके में हमला किया गया था. घटना के समय वह प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे से लौट रहे थे. राजू बिस्ता ने बताया कि वे नेपाल सीमा से सटे भारत के अंतिम गांव में राहत कार्यों के लिए गए थे, जहां पहुंचने में दार्जिलिंग से 3 घंटे लगते हैं और चार किमी. पैदल चलना पड़ता है.

हमले के बाद बीजेपी सांसद ने जोरबंगला पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इस हमले को  लेकेर बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था. सुवेंदु अधिकारी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है.

