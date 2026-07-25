धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर देशभर में सियासी बयानबाजी शुरू, किसी ने बताया युवाओं की जीत तो किसी ने कहा अभी लड़ाई बाकी

नीट पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देशभर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए लंबे प्रदर्शन के बाद आए इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अलग-अलग संदेश दिए हैं. जिसमें कांग्रेस ने इसे युवाओं कि जीत बताया है. वहीं सत्ता पक्ष इसे सम्मान में लिया हुआ फैसला बता रहा है.
कांग्रेस ने बताया युवाओं की जीत
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि यह देश के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों की जीत है. उन्होंने दावा किया कि केवल एक व्यक्ति के जाने से समस्या खत्म नहीं होगी क्योंकि व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है.
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Congress MP Pawan Khera says, "It's a victory for the youth of this country, for the students of this country, and for the unemployed who ousted Dharmendra Pradhan from his job. The reality is that… pic.twitter.com/5HRtofiBKS— ANI (@ANI) July 25, 2026
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही से हमेशा बचा नहीं जा सकता. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
The resignation of the Education Minister is an acknowledgment that accountability in a democracy cannot be indefinitely evaded. It comes after weeks of determined, peaceful voices raised by students, parents and citizens across the country who refused to be ignored.— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 25, 2026
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प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह उन लोगों के लिए सबक है जो जनता की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी.
The youth of India have started to take our country back from those who tried to suppress their voice… today is the day an undemocratic and oppressive government was forced to bend to the will of the people of India.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 25, 2026
To all you boys and girls who stand unflinchingly for what… pic.twitter.com/74uki59zYC
सरकार बोली, छात्रों की भावनाएं सर्वोपरि
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार युवाओं एवं विद्यार्थियों की भावनाओं का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का गंभीरता से समाधान किया जा रहा है.
युवाओं और विद्यार्थियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार के लिए हमारे विद्यार्थियों और युवाओं…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 25, 2026
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया बल्कि यह उनका स्वयं का निर्णय था. उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील भी की.
#WATCH | Deoghar, Jharkhand: BJP MP Nishikant Dubey says, "... Dharmendra Pradhan did not resign under any pressure. He is a senior BJP leader who rose through the ranks of the ABVP and worked extensively in the education sector, bringing major changes such as the new education… pic.twitter.com/pkh0vS7cPS— ANI (@ANI) July 25, 2026
क्षेत्रीय नेताओं ने भी दी प्रतिक्रिया
तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि यह इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था. उन्होंने इसे छात्रों की एकजुटता की जीत बताया. वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह भारत के युवाओं की जीत है और युवाओं ने लोकतांत्रिक ताकत का परिचय दिया है.
#WATCH | Hyderabad | On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Telangana Minister Ponnam Prabhakar says, “Dharmendra Pradhan's resignation should have happened long ago… Dharmendra Pradhan's resignation has happened, but it is just the beginning. Today,… pic.twitter.com/eG8s8v2lpZ— ANI (@ANI) July 25, 2026
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि इस्तीफा पर्याप्त नहीं है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा. पंजाब सरकार के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है.
#WATCH | Srinagar, J&K: PDP chief Mehbooba Mufti says, "I think, it is a victory for the youth of India. I think Gandhi's India is reclaiming its space in our country. The youth who don't believe in division, who don't believe in Hindu-Muslim polarisation, are reclaiming the… pic.twitter.com/Kk1otNuWGz— ANI (@ANI) July 25, 2026
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