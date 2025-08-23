कर्नाटक धर्मस्थल मामले में आया नया ट्विस्ट, SIT के दावे से कैसे पलटता दिख रहा है केस, पढ़ें 

कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने के मामले में एक नाय ट्विस्ट आ गया है. इस मामले में अब एसआईटी ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है. ये वही शख्स है जिसने पिछले दो दशक में धर्मस्थल में कई हत्याओं और रेप के बाद शवों के दफनाने का आरोप लगाया था. शिकायतकर्ता अब तक अपनी पहचान जनता से छिपाने के लिए नकाब पहने हुए था. SIT ने आरोपी की पहचान सीएन चिन्नय्या उर्फ ​​चेन्नई.

चेन्नई ने सामूहिक हत्याओं और दफ़नाने से जुड़े एक मामले में मुखबिर होने का दावा किया था और कानूनी सुरक्षा की मांग की थी. अधिकारियों ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उसके दावों को लेकर उससे कई घंटों तक पूछताछ की और उसके दावे झूठे और मनगढ़ंत पाए जाने पर उसे हिरासत में ले लिया गया. एक महिला ने पहले शिकायत की थी कि उसकी एमबीबीएस छात्रा बेटी धर्मस्थल से लापता हो गई है, भी अपने दावे से मुकर गई है.