भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को 121 किलो सोना दान करेगा भक्त, आंध्र के CM ने कही ये बात

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के एक भक्त ने अपनी उद्यमशील सफलता के लिए कृतज्ञता स्वरूप भगवान को 121 किलोग्राम सोना दान करने का फैसला किया है. इस सोने की कीमत लगभग 140 करोड़ रुपये है. नायडू ने कहा कि वह (भक्त) एक कंपनी स्थापित करना चाहता था और इसमें उसे सफलता हासिल हुई. मंगलागिरी में ‘गरीबी उन्मूलन' कार्यक्रम पी4 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस भक्त ने ईश्वर को कुछ लौटाने का फैसला किया है. अब वह वेंकटेश्वर स्वामी को 121 किलोग्राम सोना दे रहा है. नायडू ने कहा कि उक्त भक्त गुमनाम रहना चाहता है.

उन्होंने बताया कि भक्त ने अपनी कंपनी के 60 प्रतिशत शेयर बेचकर 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपये से 7,000 करोड़ रुपये अर्जित किए और उनका मानना है कि यह समृद्धि उन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से प्राप्त हुई, इसलिए उन्होंने भगवान को दान करने का निर्णय लिया.

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख ने बताया कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति को प्रतिदिन लगभग 120 किलो सोने के आभूषणों से सजाया जाता है. उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस बात का पता चला, तो एक भक्त ने आगे आकर 121 किलो सोना दान करने के लिए कहा.