कर्नाटक में डेंटल छात्रा ने की आत्महत्या, प्रिंसिपल और 5 लेक्चरर पर लगा मानसिक उत्पीड़न का आरोप

- कर्नाटक के चंदापुरा इलाके में एक डेंटल छात्रा ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली, जिससे राज्य में सनसनी फैल गई
- छात्रा के परिवार ने कॉलेज के प्रिंसिपल और पांच लेक्चररों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई
- शिकायत में आरोप है कि छात्रा को सहपाठियों के सामने रंग और कपड़ों को लेकर अपमानित किया गया
कर्नाटक के चंदापुरा इलाके में एक डेंटल छात्रा ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली.इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है. छात्रा की मौत के बाद उसके परिवार ने कॉलेज के प्रिंसिपल और पांच लेक्चररों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा की मां परिमला ने सुर्यानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत पांच लेक्चररों के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि यशस्विनी को कॉलेज में लगातार मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा.
शिकायत में कहा गया है कि लेक्चररों ने छात्रा को उसके सहपाठियों के सामने अपमानित किया. उसकी त्वचा के रंग को लेकर टिप्पणी की गई और डॉक्टर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाए गए. इतना ही नहीं, उसके कपड़ों को लेकर भी अपमानजनक बातें कही गईं.
परिवार का आरोप है कि जब छात्रा ने आंखों में दर्द की शिकायत की, तब भी शिक्षकों ने असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसे सेमिनार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई और रेडियोलॉजी केस वर्क नहीं सौंपकर अकादमिक रूप से परेशान किया गया. छात्रा की मौत के बाद परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
