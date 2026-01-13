बेंगलुरु में छात्रा की आत्महत्या के बाद डेंटल कॉलेज के छह शिक्षक निलंबित

बेंगलुरु के एक डेंटल कॉलेज के छह शिक्षकों को 23 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या के मामले में जांच पूरी होने तक प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है. बेंगलुरु के ‘द ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज' की ओर से 12 जनवरी को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस मामले में जांच जारी है और निलंबन अगली सूचना तक लागू रहेगा.

बयान के अनुसार, निलंबित किए गए संकाय सदस्यों में वरिष्ठ व्याख्याता अनमोल राजदान, शबाना बानो, फ़ाइका कोलकर और अल्बा दिनेश, रीडर सिंधु आर और प्रोफेसर सुष्मिनी हेगड़े शामिल हैं. ये सभी ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग से हैं.

यह कार्रवाई कॉलेज की दंत चिकित्सा की तृतीय वर्ष की छात्रा यशस्विनी के शुक्रवार को अपने घर में फंदे से लटके पाए जाने के बाद की गई है. परिवार ने कॉलेज प्रबंधन पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा है कि उसे अपमानित किया गया, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया.

पुलिस ने बताया कि यशस्विनी अपने माता-पिता परिमाला और भुदेवैया की इकलौती संतान थी. उसकी मां के अनुसार, यशस्विनी ने आंखों में दर्द के कारण बुधवार को छुट्टी ली थी. छात्रा की मां के अनुसार, अगले दिन जब वह कॉलेज गई तो संगोष्ठी में भाग न लेने के कारण उसे अन्य छात्रों के सामने अपमानित किया गया.

यशस्विनी की मृत्यु के बाद, व्यथित छात्रों ने मुर्दाघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.