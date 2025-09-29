बस ऐसे होटल में रुकता था... दिल्ली के 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद के 'गुप्तवास' का खुला राज

दिल्ली पुलिस की जांच में कथित 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद की फरारी के चौंकाने वाले राज सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले बाबा लगातार ठिकाने बदलता रहा और संस्थान की गतिविधियों पर नज़र रखता रहा. उसने फरारी के दौरान करीब 15 सस्ते होटलों में डेरा डाला, जिनकी खासियत थी कि वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे. होटल की बुकिंग का काम उसके चेले और करीबी सहयोगी करते थे ताकि उसका नाम न आए. चैतन्यानंद साधुओं के बीच भी छिपता रहा और आम भीड़ में घुलने-मिलने की कोशिश करता रहा.

बिना सीसीटीवी वाले होटलों में रुकता था बाबा

जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद ने फरारी के दौरान राजधानी और आसपास के करीब 15 सस्ते होटलों में डेरा डाला. वह हमेशा ऐसे होटल चुनता था जहां सीसीटीवी कैमरे न लगे हों. होटल बुकिंग का काम उसके चेले और सहयोगी करते थे ताकि उसका नाम सामने न आए. दिल्ली पुलिस अब इन मददगारों की तलाश में जुटी है, जिन्होंने बाबा को फरारी के दिनों में सहारा दिया.

साधुओं के बीच छिपता रहा चैतन्यानंद

पुलिस का कहना है कि फरारी के दौरान बाबा कई बार साधुओं के बीच जाकर छिपता रहा. वह आम भीड़ में घुलने-मिलने की कोशिश करता था ताकि पहचान में न आ सके.

पूछताछ में कर रहा है टालमटोल

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चैतन्यानंद लगातार बेचैनी और घबराहट दिखा रहा है. वह बार-बार पुलिस को कहता रहा कि "घबराहट हो रही है". मोबाइल फोन और डिजिटल सबूतों की जांच में भी उसने सहयोग नहीं किया. बाबा लगातार पुलिस को यह कहकर टालता रहा कि उसे अपने फोन का पासवर्ड याद नहीं है.

बाबा को आश्रम लेकर पहुंची पुलिस

पुलिस आरोपी को उन जगहों पर ही लेकर सोमवार को पहुंची, जहां आरोपी छात्राओं को अपनी महंगी कारों में लेकर जाता था. पुलिस ने बाबा को उसके आश्रम में लेकर गई. पुलिस की कोशिश है कि इस मामले में बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार किया जाए.

डिजिटल सबूतों की जांच

पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से मिले तीन मोबाइल फोन और एक iPad को जब्त कर लिया है. सभी डिवाइसों को FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) भेजा गया है, जहां से बाबा की गतिविधियों और संपर्कों की असल तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.

बचाव में बाबा बोला, पुलिस परेशान कर रही

चैतन्यानंद के वकील ने हिरासत में पूछताछ की मांग का विरोध करते हुए कहा कि सभी 16-20 छात्राओं ने पहले ही अपने बयान दर्ज करा दिए हैं. उनके मुवक्किल के फोन, आईपैड और सामान भी ले लिया है. वह डायबीटीज से पीड़ित हैं और बेचैनी की समस्या है.





