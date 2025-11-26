विज्ञापन
दिल्ली में 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

दिल्ली में 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यनानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस में चार्जशीट दाखिल की है.

दिल्ली में 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
  • चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
  • पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में होगी सुनवाई
  • चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है, वह तिहाड़ जेल में बंद है
नई दिल्ली:

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. 

दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चैतन्यानंद अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. पटियाला हाउस कोर्ट में कल इस चार्जशीट पर सुनवाई होगी. 
 

Chaitanyananda, Chaitanyananda Case, Delhi Police
