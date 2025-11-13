दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी प्लान की पूरी परतें खुलती जा रही हैं. एनडीटीवी को आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद और डॉ. मुजम्मिल शकील से हुई पूछताछ के आधार पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है. मुफ्ती इरफान अहमद वागे शोपियां जिले का रहने वाला है. 28 साल का ये मुफ्ती अंसार गजावत उल हिंद के आतंकी हाफिज मुजम्मिल ताांतरी के कांटैक्ट में था. तांतरी 2021 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में मारा गया था. तांतरी गाजी, हाशिम और संगठन के कमांडर के नाम से भी बुलाता था. इरफान के संपर्क में डॉ. मुजम्मिल आया और फिर आदिल भी उससे जुड़ा. ये तीनों ही अंसार गजावत उल हिंद से पूरी तरह कांटैक्ट में था. ये सारे कश्मीर में अपना अलग आतंकी संगठन भी खड़ा करना चाहते थे.
मुजम्मिल शकील पुलवामा का रहने वाला है. मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में चीफ मेडिकल अफसर था. सालाना 9-10 लाक रुपये कमाता था. डॉ. मुजम्मिल और मुफ्ती इरफान अहमद लगातार कांटैक्ट में थे.
