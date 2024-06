Delhi Rain Video: दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर खौफनाक नजारा, बारिश में डूब गई कार

देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, मगर कई लोगों के लिए आफत भी बन गई है. देखा जाए तो आज सुबह से ही दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है. कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है. स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है. दिल्ली के मिन्टो रोड में बारिश के कारण एक गाड़ी डूबती हुई नजर आ रही है. समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल दहलाने वाला एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक गाड़ी पानी के अंदर डूब रही है.

#WATCH | A car submerged in water and roads heavily flooded due to continues downpour in Delhi



(Visuals from Minto Road) pic.twitter.com/tsE2QJYuGH