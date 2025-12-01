विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने किया नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने

नकली नोट बांग्लादेश से भारत में तस्करी करके मालदा लाए जाते थे. यहीं से इन्हें दिल्ली, बिहार और बंगाल में भेजा जाता था. पुलिस की कार्रवाई में कुल 1,244 नकली नोट पकड़े गए हैं, जिसमें सभी 500 रुपये के नोट वाले हैं.

दिल्ली पुलिस को नकली नोटों के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. दक्षिणी जिला दिल्ली पुलिस ने नकली 500-500 रुपये के नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 6,21,500 के नकली नोट मिले हैं.

पुलिस को मिली जानकारी

पुलिस को जानकारी मिली कि दिनेश कुमार नाम का आदमी पुष्प विहार इलाके में नकली नोट देने आने वाला है.पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया. उसके पास और घर से कुल ₹55,000 के नकली नोट मिले. पूछताछ में दिनेश ने बताया कि उसे ये नोट खैरुल इस्लाम देता था.पुलिस ने खैरुल के घर से ₹66,000 के नकली नोट बरामद किए. 

खैरुल ने बताया कि वह ये नोट पश्चिम बंगाल के मालदा से लेने वाले सप्लायर नजीम उर्फ सद्दाम से मंगाता था, उसने यह भी बताया कि उसने आकाश कुमार को भी बड़ी मात्रा में नकली नोट दिए थे

कुल 1,244 नकली नोट पकड़े गए 

पुलिस ने फिर आकाश कुमार को नेब सराय से पकड़ा. उसके पास से सबसे ज्यादा ₹5,00,500 के नकली नोट मिले. इसके बाद पुलिस टीम पश्चिम बंगाल गई और वहाँ से नजीम हुसैन ,अमिरुल शेख को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि नकली नोट बांग्लादेश से भारत में तस्करी करके मालदा लाए जाते थे. यहीं से इन्हें दिल्ली, बिहार और बंगाल में भेजा जाता था. पुलिस की कार्रवाई में कुल 1,244 नकली नोट पकड़े गए हैं, जिसमें सभी 500 रुपये के नोट वाले हैं.

