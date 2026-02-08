विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्लीः प्लाईओवर पर खड़ी कार में मिले 3 लोगों के शव, एक महिला दो पुरुष, फैली सनसनी

देश की राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. दिल्ली में एक कार से तीन लोगों के शव मिले है. पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार से तीन लोगों के शव मिले. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्लीः प्लाईओवर पर खड़ी कार में मिले 3 लोगों के शव, एक महिला दो पुरुष, फैली सनसनी
दिल्ली में एक कार से तीन लोगों के शव मिले.
  • दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी सफेद टाटा टिएगो कार में 3 लोगों के शव मिले हैं.
  • मृतकों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं,मृतकों की उम्र लगभग चालीस से सत्तर साल के बीच बताई गई है.
  • प्रारंभिक जांच में तीनों की मौत जहर पीने से हुई होने की प्रबल आशंका जताई गई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. दिल्ली में एक कार में तीन लोगों की लाश मिली है. कार में तीन लोगों का शव मिलने की सूचना मिलते ही आस-पास में सनसनी फैल गई.लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस के साथ-साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में पीरागढ़ी फ्लाई ओवर पर खड़ी एक कार में तीन लोगों के शव मिले. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. 

कार में मृत मिले तीन लोगों में से एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं. महिला और पुरुष की उम्र करीब 40 साल, जबकि तीसरे की उम्र 60 के करीब बताई जा रही है. टाटा की टिएगो सफेद रंग की कार में तीनों लोगों के शव मिले. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जहर से मौत की प्रबल आशंका बताई जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार लूटपाट नहीं लग रही.

घटनास्थल पर छानबीन में जुटी पुलिस टीम.

घटनास्थल पर छानबीन में जुटी पुलिस टीम.

डीसीपी बोले- शुरुआती जांच में जहर पीने की आशंका

DCP सचिन शर्मा के मुताबिक आत्महत्या का मामला है. अब तक की तफ्तीश के मुताबिक दो पुरुषों और एक महिला के शव मिले है. सबकी उम्र 40 से 70 साल के बीच की है. सभी की पहचान कर ली गई है. कुछ पेय पर्दाथ पीकर तीनों ने जान ली है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे है. आत्महत्या की वजहों का पता लगाया जा रहा है. 

जांच में जुटी पुलिस, अभी मृतकों की पहचान नहीं हुई सार्वजनिक

पुलिस ने तीनों शव को जाँच के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान हो चुकी है. हालांकि अभी पुलिस ने पहचान सार्वजनिक नहीं की है. बताया गया कि टवेरा कार में तीन लोगों के शव मिले. ये कौन लोग थे, इनकी मौत कैसे हुई, कार किसकी थी, इनसब चीजों की जांच जारी है. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime, Delhi News, Peeragarhi Flyover, 3 Dead Body Found In Car, 3 Dead Body Found In Car In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now