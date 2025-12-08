दिल्ली: ऑपरेशन क्लीन स्वीप को बड़ी सफलता, 130 अवैध विदेशी नागरिक पकड़े गए

दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले ने नवंबर महीने में अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. इस अभियान का नाम ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप' है. पूरे महीने चली इस मुहिम में कुल 130 विदेशी नागरिकों की पहचान की गई, जिनके पास वैध वीजा या दस्तावेज नहीं थे. सभी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में पेश किया गया, जहां से डिपोर्टेशन के आदेश जारी हुए और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया.
पकड़े गए अवैध विदेशी नागरिकों के देशवार आंकड़े
- नाइजीरिया: 87
- आइवरी कोस्ट: 11
- कैमरून: 10
- घाना: 10
- सेनेगल: 04
- लाइबेरिया: 03
- सिएरा लियोन: 02
- युगांडा: 02
- गिनी: 01
कानूनी कार्रवाई भी तेज
अभियान के दौरान NDPS एक्ट के तहत 26 और विदेशी अधिनियम की धारा 14C के तहत कई मुकदमे दर्ज किए गए. साथ ही 25 से अधिक मकान मालिकों को चिन्हित किया गया, जिन्होंने बिना सत्यापन के इन विदेशियों को किराए पर कमरे दिए थे. इन मकान मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
कैसे चलाया गया अभियान?
द्वारका जिले की सभी थाना इकाइयों और स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मिलकर काम किया. इलाके की पूरी मैपिंग की गई, आने वाली शिकायतों का गहन विश्लेषण किया गया और बीट-वाइज सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इसके चलते अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की सटीक पहचान हो सकी.
द्वारका में पिछले कुछ सालों से अफ्रीकी मूल के कई नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे और कुछ पर ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे. इस सफल कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है.
