ट्रैफिक अपडेट LIVE: दिल्ली, नोएडा, ग्रुरुग्राम में भारी बारिश, ऑफिस निकलने से पहले ये अपडेट पढ़ लें

Delhi Rain News LIVE: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार तड़के हुई तेज बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. जिससे यातायात पर असर पड़ा है. जलजमाव के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा रहा है. भारी बारिश के कारण कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं. जिसके कारण रास्ते बंद हो गए हैं. लोगों ने यातायात संबंधी समस्याओं का साझा करने के लिए सोशल मीडिया मंच का सहारा लिया और जलजमाव से जुड़े कई वीडियो पोस्ट किए.

UPDATE 8:00 AM- दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण लोधी गार्डन की सड़कों में पानी भर गया.

UPDATE 7:52 AM- दिल्ली के महरौली-बदरपुर रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला.

#WATCH | People wade through water as incessant rainfall causes waterlogging in parts of Delhi; visuals from Mehrauli Badarpur Road

UPDATE 7:40 AM- बारिश के चलते दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर यातायात प्रभावित.

UPDATE 7:30 AM- दिल्ली के मोती भाग इलाके में जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

#WATCH | Waterlogging witnessed at several parts of Delhi following heavy rain



(Visuals from Moti Bagh)

UPDATE 7:00 AM- तेज बारिश होने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है जिससे ट्रैफिक जाम देखने को मिला.

#WATCH | A car submerged in water and roads heavily flooded due to continues downpour in Delhi



(Visuals from Minto Road)

दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कई गाड़ी इसमें डूब गई. भारी बारिश के के कारण आईटीओ में सड़कें जलमग्न हो गईं और लंबा जाम लग गया. इसके अलावा दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर भी लंबा जाम लगा है.

#WATCH | Heavy rain continues to lash parts of Delhi-NCR; roads inundated



(Visuals from Minto Road)

