Delhi NCR में बदला मौसम का मिजाज़, सड़कों पर पानी, कई जगह लाइट गुल

दिल्ली में बारिश से लोगों को राहत मिली है. देखा जाए तो उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है. गुरुवार देर रात से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, 28 जून को दिल्ली और अन्य राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे रफ्तार की हवाओं और गरज-चमक के साथ आंधी व बारिश होने की संभावना है. गुरुवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाये हुए थे और तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थी.

समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के कनॉट प्लेस का वीडियो भी शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि झमाझम बारिश से पूरे इलाके में जलमग्न की स्थिति हो गई है. फिलहाल बारिश से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है. कई दिनों से गर्मी झेल रही जनता को राहत मिली है.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वीडियो भी शेयर किए हैं. एक यूजर ने एयरपोर्ट का वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर कितनी भारी बारिश हो रही है.

एक यूज़र ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, दिल्ली और गुड़गांव के कुछ हिस्सों में मानसून सीज़न की पहली भारी बारिश. दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव में अगले 1-2 घंटों में कुछ क्षेत्रों में साल की पहली 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी.

