जहरीली हवा से बेबस दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम, AQI लेवल से बढ़ी टेंशन, राजधानी में बारिश का इंतजार

- दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और शुक्रवार को औसत एक्यूआई 293 दर्ज किया गया
- नोएडा में प्रदूषण खराब श्रेणी में 264 और गुरुग्राम में भी 208 पर प्रदूषण का एक्यूआई लेवल बना हुआ है
- दिल्ली सरकार ने 29 अक्टूबर से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की है और क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल रहा है
Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारियों के बीच वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली में शुक्रवार को सुबह औसत एक्यूआई 293 दर्ज किया गया जबकि एक दिन पहले ये 305 पर था. 22 अक्टूबर को दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल 353 और 21 अक्टूबर को 351 पर था. नोए़डा में भी प्रदूषण का स्तर 264 पर खराब श्रेणी में बना हुआ है. गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर 208 पर बना हुआ है. इसमें विकास सदन पर एक्यूआई लेवल 133, ग्वाल पहाड़ी एरिया में 197 और सेक्टर 51 गुरुग्राम में 295 तक एक्यूआई पहुंच गया है.
दिल्ली में दिवाली से वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के बीच 29 अक्टूबर से कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारी दिल्ली सरकार ने की है. इसके लिए क्लाउड सीडिंग का टेस्ट सफल भी रहा है. कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में कमी आने के आसार हैं. आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
प्रदूषण के बीच राहत भरी खबर कल सामने आई थी. दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा था कि बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा है. दिल्ली की भाजपा सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 29 को मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाये रहने का अनुमान जताया है. ऐसे में कृत्रिम बारिश कराने में ज्यादा बेहतर तरीके से मदद मिलती है.
दिल्ली में कहां कितना प्रदूषण
अलीपुर- 285
शादीपुर-306
द्वारका-238
ITO दिल्ली-316
सीरीफोर्ट-295
मंदिर मार्ग-285
आरके पुरम-315
पंजाबी बाग-313
आया नगर-236
लोधी रोड- 254
देश की राजधानियों का हाल
लखनऊ -176
पटना-173
रायपुर -71
कोलकाता-120
भोपाल-127
मुंबई-81
