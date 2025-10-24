विज्ञापन
जहरीली हवा से बेबस दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम, AQI लेवल से बढ़ी टेंशन, राजधानी में बारिश का इंतजार

Delhi Pollution Level: दिल्ली और नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर बड़े इलाकों में वायु प्रदूषण की हालत अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. एक्यूआई लेवल अभी भी खराब स्थिति में है.

  • दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और शुक्रवार को औसत एक्यूआई 293 दर्ज किया गया
  • नोएडा में प्रदूषण खराब श्रेणी में 264 और गुरुग्राम में भी 208 पर प्रदूषण का एक्यूआई लेवल बना हुआ है
  • दिल्ली सरकार ने 29 अक्टूबर से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की है और क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल रहा है
नई दिल्ली:

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारियों के बीच वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली में शुक्रवार को सुबह औसत एक्यूआई 293 दर्ज किया गया जबकि एक दिन पहले ये 305 पर था. 22 अक्टूबर को दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल 353 और 21 अक्टूबर को 351 पर था. नोए़डा में भी प्रदूषण का स्तर 264 पर खराब श्रेणी में बना हुआ है. गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर 208 पर बना हुआ है. इसमें विकास सदन पर एक्यूआई लेवल 133, ग्वाल पहाड़ी एरिया में 197 और सेक्टर 51 गुरुग्राम में 295 तक एक्यूआई पहुंच गया है.

aqi

aqi

दिल्ली में दिवाली से वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के बीच 29 अक्टूबर से कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारी दिल्ली सरकार ने की है. इसके लिए क्लाउड सीडिंग का टेस्ट सफल भी रहा है. कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में कमी आने के आसार हैं. आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

delhi aqi level

delhi aqi level

प्रदूषण के बीच राहत भरी खबर कल सामने आई थी. दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा था कि बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा है. दिल्ली की भाजपा सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 29 को मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाये रहने का अनुमान जताया है. ऐसे में कृत्रिम बारिश कराने में ज्यादा बेहतर तरीके से मदद मिलती है. 


दिल्ली में कहां कितना प्रदूषण
अलीपुर- 285

शादीपुर-306

द्वारका-238

ITO दिल्ली-316

सीरीफोर्ट-295

मंदिर मार्ग-285

आरके पुरम-315

पंजाबी बाग-313

आया नगर-236

लोधी रोड- 254

देश की राजधानियों का हाल

लखनऊ -176
पटना-173
रायपुर -71
कोलकाता-120
भोपाल-127
मुंबई-81

