Weather News LIVE: दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ों तक मौसम आज बदला हुआ है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली, यूपी में बारिश से मौसम बदल गया है.

Delhi Rains: आज तो दिन में रात हो गई... घने बादल और भारी बारिश से गजब नजारा, जानें कब तक होगी ये बेमौसम बरसात
नई दिल्ली:

दिल्ली, NCR से लेकर पहाड़ों तक आज मौसम ने गजब  पलटी मारी. पहाड़ों पर जहां इस साल सीजन की पहली बर्फबारी दिखी. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक लोग कल तक गर्मी बढ़ने से परेशान थे और 12 घंटों के भीतर सब कुछ पलट गया. आसमान में काले बादल घुमड़-घुमड़ कर गरज रहे थे तो तेज हवाओं सब कुछ हिला देने को बेताब दिखीं. वहीं बारिश भी सुबह ने जो रफ्तार पकड़ी वो 11 बजे तक भी जारी रही. ऐसे में दिन में रात जैसा नजारा दिखा. सड़कों पर अंधेरा छाया और झमाझम बारिश हो रही थी, ऐसे में कार-बाइक वाले गाड़ी की लाइट जलाकर चलते दिखे. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में ये मौसमी बदलाव रात तक जारी रह सकता है.

दिल्ली एनसीआर में देर रात से घने काले बादल छा गए थे और सुबह होते ही गरजते बादलों ने इशारा दे दिया कि आज तेज बारिश होगी. वहीं तेज हवाओं से भी मौसम बसंत पंचमी को बसंती हो गया. मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन राहत के बाद 26 जनवरी को फिर से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. ऐसे में फिर से बारिश उत्तर भारत में देखने को मिल सकती है. काले बादलों के कारण रोशनी भी बेहद कम थी और दृश्यता काफी कम होने से सड़क पर काफी परेशानी लोगों को झेलने पड़ी.

हालांकि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली में भारी बारिश के बावजूद सुबह 8.30 बजे तक पारा ज्यादा नहीं गिरा. न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सफदरजंग और पालम में 13 डिग्री रहा. जबकि पिछली रात को 27.1 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. हालांकि बारिश के बाद 24 जनवरी से तापमान में गिरावट आने की संभावना है और मौसम कूल-कूल रहेगा.

24 जनवरी से टेंपरेचर 6 से 8 डिग्री से बढ़ते 28 जनवरी तक 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि अधिकतम तापमान भी 24 जनवरी को 6-8 डिग्री से लेकर अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री रह सकता है.

लखनऊ सहित 42 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने यूपी के 42 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ सहित 42 जिलों में आंधी आएगी। इन जिलों में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं शामिल हैं।

