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दिल्ली-NCR में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अनुमान, IMD का येलो अलर्ट

आएमडी ने दिल्ली में रविवार और सोमवार को बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. मंगलवार से मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

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दिल्ली-NCR में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अनुमान, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी (File Photo)
नई दिल्ली:

आएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले पांच दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम के नमी वाले बने रहने का अनुमान लगाया है. शुरुआत में हल्की बारिश होगी और हफ्ते के बीच में मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने एनसीआर के कुछ हिस्सों के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया है और लोगों को भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना के बारे में आगाह किया है. आएमडी के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात दिल्ली के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई और शनिवार को भी कई जगहों पर हल्की बारिश होती रही. इस बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है और आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

आएमडी ने दिल्ली में रविवार और सोमवार को बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. मंगलवार से मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिसके चलते विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने, कहीं-कहीं आंधी-तूफान आने और मध्यम बारिश होने की संभावना है. पड़ोसी शहर नोएडा में 26 जुलाई को मौसम के शांत रहने की उम्मीद है. आसमान में कही-कहीं बादल छाए रहेंगे और बारिश की कोई खास संभावना नहीं है. हालांकि, 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जब शहर में एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

बादल, बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी!

अनुमान के मुताबिक, 28 और 29 जुलाई को नोएडा में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. आईएमडी ने इन दो दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. 30 जुलाई को भी मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर कभी-कभी बारिश हो सकती है.

गुरुग्राम में भी अगले पांच दिनों तक मौसम के उतार-चढ़ाव भरे रहने की उम्मीद है. 26 जुलाई को शहर में आसमान में कहीं-कही बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 27 और 28 जुलाई को भी मौसम का हाल ऐसा ही रहने की उम्मीद है, जिसमें अलग-अलग जगहों पर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है. 29 और 30 जुलाई को भी मौसम का मिजाज वैसा ही रहने की उम्मीद है. आसमान में कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे और शहर भर में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी.

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अनुमान है कि 26 जुलाई को गाजियाबाद में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 27 जुलाई से हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. आईएमडी ने 28 और 29 जुलाई को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है. इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. 30 जुलाई को भी शहर में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने की उम्मीद है. हालांकि, उस दिन के लिए मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर भारी बारिश और आंधी-तूफान के दौरान, क्योंकि जलभराव, ट्रैफिक जाम और कम विजिबिलिटी से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है.

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