Delhi NCR Rain, Weather today LIVE : दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली, नोएडा, और गुरुग्राम के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में कई प्रमुख सड़कों पर जलजमाव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.
दिल्ली में पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर बुधवार अपराह्न एक बजे यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक बढ़ जाने के कारण निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से 7,500 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की भारी मात्रा है. पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है.
इन राज्यों में भारी बारिश
छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.
Delhi NCR Weather today LIVE Updates:
Delhi Rain: काली घटा और दिन में ही अंधेरे का राज... दिल्ली-NCR में बारिश का रेड अलर्ट, रहें सावधान | Delhi Weather Update, Red Alert for Rain in Delhi NCR, Flood in Yamuna, Delhi ka Mausam
Delhi Weather Update: बुधवार को दोपहर बाद करीब एक बजे से पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हुई. बारिश की रफ्तार तेज थी. कुछ ही मिनटों की बारिश में सड़कों पर जलजमाव नजर आने लगा.
Delhi NCR Weather News LIVE: ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश: भारी बारिश के बाद शारदा मेट्रो अंडरपास के पास भारी यातायात जाम
Greater Noida, Uttar Pradesh: Heavy traffic congestion was reported near Sharda Metro underpass after heavy rain pic.twitter.com/vQno6oqUoz— IANS (@ians_india) September 3, 2025
Weather today LIVE : भारी बारिश और भीषण जलभराव के बीच सड़कें जलमग्न
यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. यमुना ब्रिज से ली गई तस्वीरों में भारी बारिश और भीषण जलभराव के बीच सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं.
VIDEO | Delhi: Water levels in the Yamuna River continue to rise. Visuals from Yamuna Bridge show submerged roads amid heavy rains and severe waterlogging.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
Delhi NCR Weather News LIVE: राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश; फिरोज शाह रोड से दृश्य
#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Firoz Shah Road pic.twitter.com/APGPjsScft— ANI (@ANI) September 3, 2025
Delhi NCR Weather News LIVE: कालिंदी कुंज और विश्वकर्मा कॉलोनी क्षेत्र में बाढ़
भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कालिंदी कुंज और विश्वकर्मा कॉलोनी क्षेत्र में बाढ़ आ गई.
#WATCH | Delhi: Areas around River Yamuna in Kalindi Kunj and Vishwakarma Colony area flooded, as the water level of the river increases following heavy rainfall. pic.twitter.com/T0Iydzdlla— ANI (@ANI) September 3, 2025
Delhi-NCR Weather today LIVE : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, अर्जनगढ़ क्षेत्र का यह दृश्य
#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Arjangarh area. pic.twitter.com/kZwH6Z7BwO— ANI (@ANI) September 3, 2025