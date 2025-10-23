दिल्ली, नोएडा की हवा और जहरीली हुई, आनंद विहार में AQI 429 पहुंचा, ग्रेटर नोएडा की हालत भी खराब

दिवाली से दिल्ली और नोएडा की हवा में जो जहर घुला है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई लेवल तो गुरुवार सुबह के वक्त 429 तक पहुंच गया. जबकि पूरी राजधानी का प्रदूषण स्तर भी सुबह 6 बजे 332 (बेहद खराब) श्रेणी में रहा. नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर 307 तक पहुंच गया. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 22 अक्टूबर को 353, 21 अक्टूबर को 351 और 20 अक्टूबर को 345 एक्यूआई लेवल था. नोएडा में एक्यूआई लेवल 22 अक्टूबर को 330, 21 अक्टूबर को 320 और 20 अक्टूबर को 325 था. यानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण दिवाली से लगातार बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई लेवल 314 तक पहुंच गया है. 22 अक्टूबर को 308 और 21 अक्टूबर को 282 और 20 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर 282 तक हो गया.

दिल्ली में भाजपा सरकार प्रदूषण में कमी के लिए क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) करने की तैयारी कर रही है. हालांकि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बादल न होने के कारण अभी अनुकूल स्थिति नहीं बन पा रही है. आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और मेरठ में क्लाउड सीडिंग से जुड़े सभी उपकरण जुटा लिए गए हैं.

गुरुग्राम में भी प्रदूषण की मार

गुरुग्राम में एक्यूआई का स्तर 247 है, जो भी गंभीर श्रेणी में आता है. मिलेनियम सिटी में प्रदूषण के स्तरमें पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कमी देखी गई है. गुरुग्राम में 22 अक्टूबर को एक्यूआई 281, दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर को 370 और 20 अक्टूबर को 295 था. अगर देश के बड़े प्रदेशों की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक्यूआई 174 है, जो प्रदूषण का मध्यम स्तर है. बिहार की राजधानी पटना में एक्यूआई लेवल 179 है. अमृतसर में पॉल्यूशन लेवल 151 तक पहुंच गया है.

दिल्ली में कहां कितना प्रदूषण

अलीपुर- 300

शादीपुर-319

द्वारका-271

ITO दिल्ली-353

सीरीफोर्ट-342

मंदिर मार्ग-320

आरके पुरम-362

पंजाबी बाग-344

आया नगर-305

लोधी रोड- 335