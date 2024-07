टूटी मुनक नहर और आधी रात को डूब गया दिल्ली का बवाना, देखें तस्वीरें

बवाना के पास बीती रात मुनक नहर टूट गई जिसके कारण जेजे कालोनी जलमग्न हो गई. कालोनी में तीन फीट तक पानी भर गया है. नहर के टूटने के बाद पानी तेजी से इधर-उधर इकट्ठा हो रहा है, वहीं नहर की मरम्मत का काम भी जारी है. बवाना के कई इलाकों में नहर का पानी घुस गया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि नहर के टूटने के बाद पहले चार ब्लॉक में पानी भरा था. इसके बाद देखते ही देखते दूसरे इलाकों में भी पानी भरने लगा. स्थानीय लोगों के अनुसार-कुछ ही देर में कई इलाकों में तीन फीट तक पानी भर गया. रात करीब 3 बजे होंगे जब पानी बाहरी इलाके में भरने के बाद घरों में घुसने लगा. नहर टूटने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो वैसे ही एनडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया.

बवाना के ज्यादातर जगहों पर पानी भरने की खबर मिलने के बाद सांसद योगेंद्र चांदोलिया प्रभावित लोगों का हाल जानने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से बवाना का यह हाल हुआ है. उन्होंने बताया कि डीडीए ने कई साल पहले ही ये कॉलोनी दिल्ली सरकार को दे दी थी. सांसद महोदय ने बताया कि सीवर और पानी की लाइन डालने के लिए डीडीए ने करोड़ों रुपये दिल्ली जल बोर्ड को दिया था. अगर आज जल बोर्ड ने काम किया होता तो सीवर लाइन डल गई होती और ये नौबत नहीं आती. नहर का जो हिस्सा टूटा है उसे रिपेयर करने का काम चल रहा है.

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज सुबह-सुबह मुनक नहर की एक उपशाखा में दरार आ गई है. दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सिंचाई विभाग के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है, जो मुनक नहर का रखरखाव करता है, पानी को नहर की दूसरी ओर मोड़ दिया गया है.

इसका ड्रोन शॉट भी सामने आया है, जिसमें लोगों को घुटने तक भरे पानी में गुजरते दिखाया गया है.

#WATCH | Delhi: Drone visuals from JJ colony area, Bawana, which is inundated as the barrage of Munak canal of North Delhi broke and water entered into the residential areas. pic.twitter.com/0YsjbYMsDU