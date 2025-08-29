दिल्ली आज कही 'दरिया'गंज तो कही हो गई 'ताल'कटोरा... बारिश से बुरा हाल, देखें तस्वीरें और वायरल वीडियो

Delhi Rain Photo Video: दिल्ली के कई इलाके शुक्रवार को दरिया जैसे नजर आए. आलम यह था कि लोग सड़कों पर तैरते नजर आए. कई जगहों पर बारिश और जलजमाव के बाद सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा नजर आया. बारिश के कारण लोग काफी देर तक जाम में भी फंसे रहे. शुक्रवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आई तस्वीरें और वीडियो लोगों की परेशानी बता रहे हैं. दिल्ली के पटपड़गंज, विनोद नगर, गाजीपुर, सरिता विहार, भैरव मंदिर के पास सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया.

दिल्ली में शुक्रवार की सुबह बारिश के बाद यात्रियों को कई प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा. दिल्ली यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे, मथुरा रोड, विकास मार्ग, ISBT, गीता कॉलोनी और राजाराम कोहली मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ.

दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 50 साल पुराने एक मकान का आधा हिस्सा ढह गया. इसमें तीन बच्चे फंस गए, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है.

बदरपुर से आश्रम तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे कार्यालय जाने वालों और स्कूल बसों को भारी असुविधा हुई. दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उसके दलों को कई स्थानों पर तैनात किया गया है.

दिल्ली के पटपड़गंज में बारिश के बाद सड़क पर जमे पानी में बच्चे तैरते नजर आए. देखें वीडियो-

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘बारिश और कुछ इलाकों में जलभराव के कारण यातायात धीमा रहा. स्थिति को सामान्य बनाने और यात्रियों की सहायता के लिए हमारे कर्मियों को तैनात किया गया है.''

राष्ट्रीय राजधानी के मध्य, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में शुक्रवार को बारिश हुई, लेकिन और अधिक बारिश होने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग ने इसके लिए अब तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे से 11.30 बजे के बीच सफदरजंग स्थित शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र ने 56.2 मिमी बारिश दर्ज की जबकि लोधी रोड में 34.8 मिमी और आया नगर में 11.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

IMD ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई स्थानों पर आने वाले कुछ घंटों के दौरान गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है.

इस बीच IMD ने कहा कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है जबकि अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 92 प्रतिशत दर्ज की गई है. सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 110 रहा, जो ‘मध्यम' श्रेणी में आता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच को ‘खराब', 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर' माना जाता है.