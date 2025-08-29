विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली आज कही 'दरिया'गंज तो कही हो गई 'ताल'कटोरा... बारिश से बुरा हाल, देखें तस्वीरें और वायरल वीडियो

Delhi Rain Alert: देश की राजधानी के कई इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई. इससे कई जगहों पर सड़कों और अंडरपास में जलजमाव भी हो गया. जिससे लोगों को आने-जाने में भी भारी दिक्कत हुई.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली आज कही 'दरिया'गंज तो कही हो गई 'ताल'कटोरा... बारिश से बुरा हाल, देखें तस्वीरें और वायरल वीडियो
दिल्ली में बारिश के बाद अंडरपास में भरे पानी से गुजरते वाहन.
  • दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया.
  • बारिश के बाद दिल्ली के पटपड़गंज, विनोद नगर, गाजीपुर, सरिता विहार और भैरव मंदिर के पास भारी जलजमाव देखा गया.
  • पटपड़गंज में 50 साल पुराने मकान का आधा हिस्सा बारिश से गिर गया जिसमें फंसे 3 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Delhi Rain Photo Video: दिल्ली के कई इलाके शुक्रवार को दरिया जैसे नजर आए. आलम यह था कि लोग सड़कों पर तैरते नजर आए. कई जगहों पर बारिश और जलजमाव के बाद सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा नजर आया. बारिश के कारण लोग काफी देर तक जाम में भी फंसे रहे. शुक्रवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आई तस्वीरें और वीडियो लोगों की परेशानी बता रहे हैं. दिल्ली के  पटपड़गंज, विनोद नगर, गाजीपुर, सरिता विहार, भैरव मंदिर के पास सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया.

दिल्ली में शुक्रवार की सुबह बारिश के बाद यात्रियों को कई प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा. दिल्ली यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे, मथुरा रोड, विकास मार्ग, ISBT, गीता कॉलोनी और राजाराम कोहली मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ.

दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 50 साल पुराने एक मकान का आधा हिस्सा ढह गया. इसमें तीन बच्चे फंस गए, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

बदरपुर से आश्रम तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे कार्यालय जाने वालों और स्कूल बसों को भारी असुविधा हुई. दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उसके दलों को कई स्थानों पर तैनात किया गया है.

दिल्ली के पटपड़गंज में बारिश के बाद सड़क पर जमे पानी में बच्चे तैरते नजर आए. देखें वीडियो-

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘बारिश और कुछ इलाकों में जलभराव के कारण यातायात धीमा रहा. स्थिति को सामान्य बनाने और यात्रियों की सहायता के लिए हमारे कर्मियों को तैनात किया गया है.''

Latest and Breaking News on NDTV

राष्ट्रीय राजधानी के मध्य, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में शुक्रवार को बारिश हुई, लेकिन और अधिक बारिश होने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग ने इसके लिए अब तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे से 11.30 बजे के बीच सफदरजंग स्थित शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र ने 56.2 मिमी बारिश दर्ज की जबकि लोधी रोड में 34.8 मिमी और आया नगर में 11.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

Latest and Breaking News on NDTV

IMD ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई स्थानों पर आने वाले कुछ घंटों के दौरान गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है.

Latest and Breaking News on NDTV

इस बीच IMD ने कहा कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है जबकि अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 92 प्रतिशत दर्ज की गई है. सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 110 रहा, जो ‘मध्यम' श्रेणी में आता है.

Latest and Breaking News on NDTV

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच को ‘खराब', 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर' माना जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Rain, Delhi Rain Alert, Delhi Rain And Waterlogging, Waterlogging After Rain In Delhi, Waterlogging And Traffic Jam In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com