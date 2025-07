दिल्ली: वेलकम इलाके में गिरी चार मंजिला इमारत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

दिल्ली के वेलकम इलाके में चार मंजिला इमारत गिरने की खबर आ रही है. घटना शनिवार सुबह 7 बजे की है. बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस दौरान इमारत में कई लोग मौजूद थे. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है. मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं.

#WATCH | Delhi: Locals help in clearing the debris after a ground-plus-three building collapses in Delhi's Seelampur. 3-4 people have been taken to the hospital. More people are feared trapped. https://t.co/VqWVlSBbu1 pic.twitter.com/UWcZrsrWOb