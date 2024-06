पानी के बाद दिल्ली में गहराया बिजली संकट, नेशनल पावर ग्रिड फेल होने पर कई इलाकों की बत्ती गुल

भीषण गर्मी और हीटवेव से जूझ रहे दिल्ली में पानी संकट के बाद अब बिजली संकट भी बढ़ गया है. मंगलवार को लोनी के मंडोला स्थित पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया के स्टेशन में आग लग गई. इसकी वजह से नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर 2:11 बजे से बिजली गुल है. डीटीएल के वजीराबाद, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, हर्ष विहार, प्रीत विहार, आईपी पावर, राजघाट, नरेला और गोपालपुर पावर सब स्टेशन भी इससे प्रभावित हुए हैं. बिजली कटौती के कारण दिल्ली के कई वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं चल रहे हैं, जिससे पेयजल संकट खड़ा हो सकता है. इस बीच दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि इस संबंध में वह आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात का समय मांगेंगी.

आतिशी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "आज दोपहर 2:11 बजे से दिल्ली के कई हिस्सों में बड़ी बिजली कटौती हुई है. यूपी के मंडोला में एक पावर ग्रिड में आग लग गई. इससे दिल्ली को 1500 मेगावाट पावर की सप्लाई होती थी. हम दूसरे पावर सोर्स से इसे लिंक कर रहे हैं." दिल्ली सरकार की मंत्री ने कहा, "मैं आज नए केंद्रीय बिजली मंत्री से मिलने का समय मांगूंगी, क्योंकि इस पावर ग्रिड को केंद्र सरकार चलाती है." बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा और आवास मंत्री बनाए गए हैं.

AAP नेता और मंत्री आतिशी ने कहा, "यह बहुत चिंता का विषय है कि जो नेशनल लेवल का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह फेल हुआ है. इस तरीके का पावर कट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल्योर एक गंभीर मुद्दा है."

इस बीच आईटीसी ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी जाती है. जब दिल्ली में बिजली की डिमांड 8,300 मेगावाट पहुंच गई, तब भी दिल्ली ने लोगों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई की गई. लेकिन आज दिल्ली में नेशनल पावर ग्रिड की वजह से बिजली काटी गई है.

इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने बिजली कटौती को लेकर प्रतिक्रिया भी दी:-

एक यूजर ने दिल्ली की बिजली संस्था BSES को टैग करते हुए पोस्ट किया, "पूर्वी दिल्ली विवेक विहार में बिजली नहीं है. कृपया समस्या का समाधान करें. बिना बिजली के गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल है."

@bsesdelhi no electricity in east Delhi Vivek Vihar please resolve the issue This season is already at its peak hard to tolerate

एक और यूजर ने CM अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, "डियर BSES यमुना विहार सी2 ब्लॉक में दो घंटे से बिजली नहीं है. यह दिल्ली है. कृपया हमसे बदला न लें. दो घंटे तक बिजली क्यों काटी गई है?"

Dear Bses , Electricity not available in Yamuna Vihar c 2 block from 2 hour. It is delhi , Please do not Take revenge from us. Why Electricity is not available from 2 hour ?? @bsesdelhi @AamAadmiParty @AAPDelhi @ArvindKejriwal