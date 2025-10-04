विज्ञापन
उत्सुकता में अंडरगारमेंट पहनकर शराब पीते हुए अदालत में चला आया... पकड़े जाने पर शख्स

इमरान ने स्वीकार किया कि उसने एक परिचित से वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच के बारे में जानकारी प्राप्त की और वह जिज्ञासावश अदालती कार्यवाही में शामिल हुआ.

  • आरोपी ने सिगरेट और शराब पीते हुए अंडरगारमेंट पहनकर ऑनलाइन अदालत में शामिल होकर कार्यवाही बाधित की थी.
  • पुलिस के अनुसार इमरान पर दिल्ली में लूट और झपटमारी सहित पचास से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.
  • तकनीकी जांच से पता चला कि आरोपी ने फर्जी ईमेल आईडी का उपयोग कर बार-बार स्थान बदला था.
दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को वीडिया कांफ्रेस के जरिये हो रही अदालत कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है. अदालती कार्यवाही के दौरान यह व्यक्ति अंडरगारमेंट पहनकर सिगरेट और शराब पीते हुए ऑनलाइन पेश हो गया. पुलिस ने बताया कि गोकुलपुरी निवासी मोहम्मद इमरान (32) एक पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली में लूट, झपटमारी और अन्य अपराधों के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. तीस हजारी अदालत में न्यायलय के अभिलेखों का रख-रखाव करने वाले अंशुल सिंघल की शिकायत पर 22 सितंबर को इस मामले में केस दर्ज किया गया था.

कैसे पहुंच गया 

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में कहा, 'आरोप है कि 16 और 17 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति अकीब अखलाक नाम से अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिगरेट और शराब पीते हुए अंडरगारमेंट पहनकर शामिल हुआ.' आरोपी को बार-बार वहां से चले जाने के निर्देश दिये जाने के बावजूद, वह कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहा, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ. इसके बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

क्यों किया ऐसा

आईपी एड्रेस और कॉल डेटा रिकॉर्ड के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि संदिग्ध ने कई फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था और बार-बार स्थान बदलता रहा, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तमाम प्रयासों के बाद आरोपी को पुराने मुस्तफाबाद के चमन पार्क में ढूंढ निकाला गया और उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, इमरान ने स्वीकार किया कि उसने एक परिचित से वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच के बारे में जानकारी प्राप्त की और वह जिज्ञासावश अदालती कार्यवाही में शामिल हुआ. उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि डिजिटल सुनवाई के दौरान वह सिगरेट, शराब का सेवन पीते हुए अंडरगारमेंट पहनकर सुनवाई में पेश हुआ.

ऐसे बना बदमाश

पुलिस ने आरोपी द्वारा अपराध में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और एक राउटर बरामद किया. इमरान पहले भी जेल जा चुका है और सितंबर 2021 में रिहा हुआ था. इससे पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था और वह एयर कंडीशनर मैकेनिक था. रिहा होने के बाद से, उसने कथित तौर पर नशीले पदार्थों और शराब की लत को पूरा करने के लिए तमाम अपराध किए. पुलिस ने कहा की मामले की जांच की जा रही है.

