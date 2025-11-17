दिल्ली धमाका: हमास की तर्ज पर हमले... आतंकी दानिश से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. कड़ी सुरक्षा के बीच उसे दिल्ली लाया गया. सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जसीर बिलाल वानी ने कई बड़े खुलासे किए हैं. ये मॉड्यूल हमास (Hamas) की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था. ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की भी कोशिश थी.

जांच में सामने आया है कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे, जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके. ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉड्यूल पकड़ा गया.

पकड़ा गया आतंकी दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था. प्लान यह था कि ड्रोन को किसी भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट किया जा सके.

सीरिया, गाज़ा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हमास और दूसरे संगठनों की तरफ से ड्रोन अटैक का तरीका देखा गया है. उसी मॉडल को यहां कॉपी करने की कोशिश हो रही थी.

जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है. आरोप है कि जासिर आतंकी वारदातों के लिए तकनीकी मदद देता था. जांच में पता चला है कि जासिर ने धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की तैयारी की थी.

दानिश, उमर उन नबी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया जा रहा है, जो हमले की साजिश के हर चरण में शामिल था. NIA ने एक दिन पहले ही उमर के एक और साथी आमीर राशिद अली को गिरफ्तार किया था. कश्मीर के रहने वाले आमीर पर आरोप है कि उसने उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी. दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड था.

NIA ने दिल्ली में हुए धमाके को पहला ऐसा सुसाइड अटैक माना है. आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था.