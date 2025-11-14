विज्ञापन
दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का घर गिराया गया, पुलवामा में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, पुलवामा में आतंकी उमर मोहम्मद के घर को गिराया गया है. सुरक्षाबलों ने आतंकी के घर को गिराने का काम किया.

Delhi Blast

Delhi Blast Case: दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद का घर गिराया गया है. पुलवामा में सुरक्षाबलों ने ये बड़ा एक्शन लिया है. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उल नबी वही आतंकी है, जिसने फरीदाबाद से आकर दिल्ली के लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट किया. इस आतंकी का घर पुलवामा में था और पुलिस लगातार उसके परिवार से पूछताछ कर रही थी. 

ऐसे हुई पहचान

दिल्ली ब्लास्ट केस में कार चलाने वाले आतंकवादी की पहचान उसके डीएनए से हुई थी, उसकी मां और उसका डीएनए मैच हुआ, जिसके बाद ये बात साफ हो गई की उमर ने ही इस आतंकी हमले को अंजाम दिया. धमाके के बाद आई-20 कार के स्टीयरिंग के पास उसके पैर का एक टुकड़ा मिला था, जिसे वहां से बरामद किया गया था. इसके बाद फॉरेंसिक के लिए इसे भेज दिया गया. आतंकी उमर के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें फरीदाबाद बॉर्डर क्रॉस करने और मस्जिद जाने का भी एक वीडियो शामिल है. 

फरीदाबाद से पकड़े गए थे आतंकी

दिल्ली में धमाके से ठीक पहले हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था. इनके कई ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था. इसके बाद पुलिस को तीसरे डॉक्टर उमर की तलाश थी, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ पाती, तब तक उसने दिल्ली आकर बम धमाका कर दिया. इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

लाखों रुपये में खरीदे थे विस्फोटक

बताया गया है कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा किए, जो उमर को सौंप दिए गए. उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था. बाद में उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से लगभग 3 लाख रुपए का कई क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदा, जिसका इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए किया गया. सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस ग्रुप में 2 से 4 सदस्यों के लिए उमर ने सिग्नल ऐप भी बनाया था.

दिल्ली में ब्लास्ट उस समय हुआ, जब भारी ट्रैफिक था. इस कारण उमर की गाड़ी में हुए धमाके ने आसपास के कई वाहनों को चपेट में ले लिया. इस आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 10 के पार हो चुकी है.
 

