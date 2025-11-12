दिल्ली बम धमाके के बाद दिखीं कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें, अपनों के लिए बिलख रहे लोग

Delhi Blast Heartbreaking Photos: दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके के बाद पूरी दिल्ली सहमी हुई है. जिस आतंक के चेहरे को दिल्ली कई साल पहले भुला चुकी थी, वही चेहरा सोमवार 10 नवंबर को फिर सामने आया. इस बम धमाके में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं. जब भी इस तरह का कोई ब्लास्ट या हमला होता है तो उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो दिल दहला देने वाली होती हैं. दिल्ली के लाल किले से भी कई ऐसी तस्वीरें आईं, जिनमें सिर्फ तबाही और आतंक का साया नजर आ रहा था. ऐसी कुछ तस्वीरें उन परिवार वालों की भी सामने आ रही हैं, जिन्होंने इस बम धमाके में अपनों को खो दिया. कहीं कोई अपने भाई के जाने पर रो रहा है तो कोई बच्ची अपने पिता की तलाश में आई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है. ये तस्वीरें कलेजा चीरने वाली हैं.

दिल्ली के रहने वाले पंकज साहनी भी उस वक्त लाल किले पर मौजूद थे, जब कार में ब्लास्ट हुआ था. उनके छोटे बेटे को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा.

लाल किला बम धमाके में जान गंवाने वाले नौमान के परिजन भी अस्पताल के बाहर रोते बिलखते नजर आए.

दिल्ली बम धमाके के बाद एक छोटी बच्ची को भी रोते हुए देखा गया, जिसकी तस्वीर किसी को भी रुला सकती है.

अपनों को खोने की जानकारी मिलते ही महिलाएं भी खुद क आंसू नहीं रोक पाईं, ऐसी कई तस्वीरें हॉस्पिटल और लाल किले से सामने आई हैं.

अपनों को खोने का दर्द हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था, जो कैमरे में कैद हो गया.

इस बम धमाके के पूरे मामले की जांच अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर रही है, जिसमें कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि संदिग्ध 26 जनवरी को लाल किले पर ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे.