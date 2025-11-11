विज्ञापन
दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, लालकिला के पास तीन घंटे तक पार्किंग में कार के अंदर ही बैठा रहा शख्स

Delhi Blast News: दिल्ली लाल किला आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि संदिग्ध हमलावर कार के अंदर ही तीन घंटे तक बैठा रहा और फिर शाम के वक्त विस्फोट किया.

दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, लालकिला के पास तीन घंटे तक पार्किंग में कार के अंदर ही बैठा रहा शख्स
Delhi Red Fort Blast
नई दिल्ली:

Delhi Car Blast News Updates: दिल्ली बम धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, लालकिला के पास 3 घंटे तक पार्किंग में कार के अंदर ही कार सवार बैठा रहा था. माना जा रहा है कि उसी ने ही ये धमाका किया. यह भी कहा जा रहा है कि ये शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद हो सकता है, जो फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद से फरार था. कहा जा रहा है कि दोपहर 3.20 बजे के करीब ये कार पार्किंग में आकर खड़ी हुई और शाम को 6.48 बजे वहां पार्किंग से निकली. फिर धीमी रफ्तार कार ने ट्रैफिक सिग्नल के पास धमाका किया गया. 

सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली लाल किला बम धमाके में पुलवामा के उमर मोहम्मद शामिल हो सकता है. डॉक्टर उमर मोहम्मद जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है, जिसके नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था. उसके पास से 2900 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक, टाइमर, वॉकी टॉकी और अन्य सामान बरामद हुआ था.

जानकारी के अनुसार, पुलवामा के निवासी तारिक ने ये कार उमर को बेची थी. जांच एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद में दो साथी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद उमर मोहम्मद ने घबराहट में लाल किले के पास ये धमाका कर दिया है. हालांकि अभी इसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है. पुलिस जांच कर रही है कि धमाके में उसकी मौत तो नहीं हुई. संदेह है कि उमर मोहम्मद ही वो आई20 कार चला रहा था. 

सूत्रों का कहना है कि लाल किले के बाहर कार में धमाका एक आतंकी हमला था. जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये आत्मघाती हमला हो सकता है. हरियाणा की ये कार पुलवामा के तारिक ने डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेची थी. सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद में जिस आतंकी नेटवर्क को तोड़ा गया था, उसी से इस हमले का कनेक्शन सामने आया है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि आई 20 कार को वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही चला रहा था. पुलिस अब कार की ड्राइविंग सीट पर मिले शव का डीएनए टेस्ट कराकर ये पुख्ता करेगी कि वो हमलावर उमर मोहम्मद था या नहीं. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. 

Delhi Red Fort Blast, Delhi Blast News, Delhi Lal Qila Blast Updates
