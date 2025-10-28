विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में 1 नवंबर से इन पुराने कॉमर्शियल वाहनों की नो एंट्री, जानें नोएडा, गाजियाबाद से राजधानी जाने वाले किन वाहनों पर असर

दिल्ली सरकार का पुराने वाहनों पर ये आदेश 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है. इससे कुछ श्रेणी के पुराने वाहनों का राजधानी में प्रवेश नहीं हो पाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में 1 नवंबर से इन पुराने कॉमर्शियल वाहनों की नो एंट्री, जानें नोएडा, गाजियाबाद से राजधानी जाने वाले किन वाहनों पर असर
Delhi Commercial Vehicles
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार 1 नवंबर 2025 से बाहरी राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री को बैन करने जा रही है. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां अगर BS-6 इंजन की नहीं हैं तो उनका प्रवेश दिल्ली में नहीं हो सकेगा. 1 नवंबर से दिल्ली सरकार का ये आदेश लागू होगा. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों से रोजाना दिल्ली जाने वाले ऐसे पुराने वाहनों पर इसका असर पड़ सकता है. दिवाली बाद लगातार प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच यह कदम उठाया गया है.

हालांकि दिल्ली में रजिस्टर्ड कामार्शियल वाहन, जिसमें भारत स्टेज 4 इंजन है, वो दिल्ली में 31 अक्तूबर 2026 तक प्रवेश कर सकती हैं. सिर्फ BS-6 गाड़ियों का ही प्रवेश हो पाएगा. हालांकि CNG की गाड़ियां, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन आ सकते हैं. दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसको लेकर नोटिस जारी कर कहा है कि दिल्ली के बाहर कामर्शियल गाड़ियां, जिनमें BS-6 नहीं हैं, वो नहीं आ पाएंगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशानिर्देशों के बाद ये कदम उठाया गया है. 

परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी चेक प्वाइंट्स पर ऐसे वाहनों की चेकिंग का आदेश दिया है. हालांकि एनसीआर रीजन में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने के फैसले पर अमल अभी रोक दिया गया है. सीएक्यूएम ने प्रदूषण की स्थिति देखते हुए ग्रैप 2 लागू किया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की मानें तो दिवाली बाद से लगातार एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है. CAQM पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए लगातार ऐसे सुधारवादी कदम उठा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Commercial Vehicles, Commercial Vehicles Entry Ban, CAQM
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com