दिल्ली विधानसभा को तीन दिनों में लगातार तीसरी बार बम की धमकी मिली

दिल्ली विधानसभा को बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली और इसकी सूचना पुलिस आयुक्त को दे दी गई. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में यह बात कही. गुप्ता ने बताया कि विधानसभा में विस्फोट की धमकी देने वाले ईमेल की जांच के लिए पुलिस अधिकारी शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे थे. ये ईमेल 24 मार्च एवं 26 मार्च के बीच प्राप्त हुए थे.

गुप्ता ने कहा कि पुलिस से मामले की जांच में कोई ढिलाई न बरतने का अनुरोध किया गया है. उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि यह मुद्दा गंभीर है. अध्यक्ष ने कहा कि कुछ ईमेल अलग-अलग संगठनों ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भेजे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है.

विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरों से पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित की जाए और रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रवेश व्यवस्था रखी जाए.