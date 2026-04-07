'गुस्से के दौरे पड़ते हैं, लापता भांजे के लिए परेशान हैं...' दिल्ली में स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकने वाले सरबजीत की पत्नी ने की NDTV से बात

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार सरबजीत सिंह को लेकर जांच में नए तथ्य सामने आए हैं. NDTV से बातचीत में सरबजीत की पत्नी ने बताया कि वह लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उसने विधानसभा की सुरक्षा क्यों तोड़ी.



पूछताछ के दौरान सरबजीत ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह 'डिस्टर्ब' था और अपने लापता भांजे हरमन का मामला सामने लाने के लिए उसने यह कदम उठाया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी के बयानों की तस्दीक की जा रही है. फिलहाल उससे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है.

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भांजे की गुमशुदगी से जुड़ा मामला

सरबजीत का भांजा हरमन, जो एक कॉलेज छात्र है, करीब एक हफ्ते पहले नई दिल्ली के हरि नगर इलाके से लापता हुआ था. इसके बाद परिवार ने स्थानीय पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों के मुताबिक, हरमन के गायब होने के बाद से सरबजीत लगातार उसे खोजने की कोशिश में लगा हुआ था.

ध्यान खींचने के लिए उठाया यह कदम

जांच में सामने आया है कि सरबजीत 1 अप्रैल को अपने घर पीलीभीत से निकला और बरेली के रास्ते पंजाब के आनंदपुर साहिब पहुंचा. इससे पहले वह भांजे की तलाश में अलग‑अलग जगह भी गया था. पुलिस के मुताबिक, उसने जांचकर्ताओं से कहा कि उसे लगा इस तरह का कदम उठाने से वह ध्यान खींच पाएगा.

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किसान आंदोलन में भी हुआ था शामिल

जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि सरबजीत 2020 के किसान आंदोलन में शामिल रहा था, हालांकि बाद में उसने इससे जुड़े पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दिए. परिवार का कहना है कि सरबजीत डिप्रेशन से पीड़ित है और उसे अक्सर गुस्से के दौरे पड़ते हैं.

फिलहाल, पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. जिसमें आरोपी की मानसिक स्थिति, घटना के पीछे का वास्तविक मकसद और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक शामिल है.

विधानसभा में क्या हुआ?

सोमवार दोपहर दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी, जब एक नकाबपोश व्यक्ति एसयूवी लेकर परिसर के बैरियर को तोड़ते हुए अंदर घुस गया. आरोपी ने विधानसभा अध्यक्ष की कार पर गुलदस्ता रखा और उसी रास्ते से वापस निकल गया. घटना के बाद हाई अलर्ट घोषित किया गया.

कुछ देर बाद पुलिस ने टाटा सिएरा वाहन को पकड़ लिया और तीन लोगों को हिरासत में लिया गया. मुख्य आरोपी की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के थाना सेहरामऊ क्षेत्र के कजरी निरंजनपुर गांव का निवासी है. गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम पीलीभीत स्थित उसके घर भी पहुंची, जहां मामले की गहन जांच की जा रही है.