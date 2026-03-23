Live Updates: देश में जारी गैस संकट पर आज से केंद्र सरकार राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लिए फैसले के तहत राज्यों को आज से 20 फीसदी अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी मिलेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में CAPF बिल 2026 को पेश कर सकते हैं.कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने ऊपर लगे मानहानि केस में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाएंगे. इसके अलावा उनका वडोदरा में भी एक कार्यक्रम है.दिल्ली में आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी. माना जा रहा है कि इसमें सरकार आबकारी घोटाला, फांसीघर मामला और पालम में आग की घटना पर विपक्ष भी सरकार को घेरेगा. जल बोर्ड,मोहल्ला क्लीनिक, स्कूलों में कमरों का निर्माण और केजरीवाल के बंगले पर कैग रिपोर्ट आ सकती है. दिल्ली हाई कोर्ट में आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर सुनवाई होगी..दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार यानी आज एक वाणिज्यिक मुकदमे पर सुनवाई करेगा यह मुकदमा पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक और एमडी आचार्य बालकृष्ण द्वारा दायर किया गया है.



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