विज्ञापन

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने लिया यू टर्न, पहले कहा सैयारा से अच्छी है बेटे की फिल्म, अब यूं दी सफाई

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहुजा इन दिनों तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सुनीता ने अहान पांडे की फिल्म सैयारा पर दिए अपने बयान से यू-टर्न ले लिया. उन्होंने अपने पुराने बयान पर सफाई दी.

Read Time: 2 mins
Share
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने लिया यू टर्न, पहले कहा सैयारा से अच्छी है बेटे की फिल्म, अब यूं दी सफाई
अपने बयान से पलटीं सुनीता आहुजा
नई दिल्ली:

गोविंदा और उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों की तलाक की चर्चा मीडिया में खूब जोरशोर से रही. इस बीच सुनीता आहुजा ने एक और स्टेटमेंट दी. जिसे लेकर वो काफी लाइमलाइट में आ गईं. उनका ये स्टेटमेंट अहान पांडे की फिल्म सैयारा को लेकर था. जिस पर अब सुनीता आहूजा ने अब यू टर्न ले लिया है. वो अपने ही बयान से ही पलट गई हैं. खास बात ये है कि यू टर्न लेते समय वो अपने पति गोविंदा के साथ ही मौजूद थीं. दोनों ने हंसते हुए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं और फिर सुनीता आहूजा ने अहान पांडे पर दिए अपने बयान पर सफाई भी दी.

सुनीता ने क्या कहा

इस मौके पर सुनीता आहूजा से अहान पांडे पर दिए बयान पर सवाल हुआ. सुनीता आहूजा ने कहा कि उन्होंने अहान पांडे का कोई मजाक नहीं उड़ाया. बल्कि वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि अहान पांडे का इतना नाम हो रहा है. सुनीता आहुजा ने आगे कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि बॉलीवुड इंड्स्ट्री से जुड़े सभी लोगों के बच्चों को ऐसा ही नाम दें. सुनीता आहूजा ने आई लव यू अहान कहते हुए प्यार जताया. साथ ही ये भी कहा कि वो यशराज फिल्म्स की बहुत बड़ी फैन रही हैं और उन्होंने अहान पांडे पर कई बयान भी नहीं दिया है.

किस बयान से किया किनारा

बताया जा रहा है कि सुनीता आहूजा ने किसी यूजर के कमेंट पर प्रतिक्रिया दी थी. यूजर ने लिखा था कि यशवर्धन इतना हैंडसम है सैयारा में उसे ही होना चाहिए था. इस पर सुनीता आहुजा ने रिएक्ट किया था कि काश ऐसा होता लेकिन वो उससे भी अच्छी पिक्चर कर रहा है. सुनीता आहूजा ने ये खुलासा भी किया था कि उन्होंने अब तक सैयारा नहीं देखी है. लेकिन अब इसी बयान पर जब सुनीता आहूजा से सवाल हुआ तो वो पलट गईं कि उन्होंने अहान पांडे पर कोई बाइट नहीं दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda, Ahaan Pandey, Govinda Wife, Govinda Age, Govinda Divorce, Sunita Ahuja, Sunita Ahuja Controversies, Govinda Sunita Ahuja News, Govinda Controversies, Govinda Affairs, Sunita Ahuja On Ahaan Panday, Sunita Ahuja Controversial Statement
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com