विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली की 2 डर्टी पिक्चर...मोबाइल और कंप्यूटर की अश्लील तस्वीरें कैसे बनी खौफनाक वारदात का कारण

पहली घटना में एक पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मार डाला, वहीं दूसरी में एक पिता ने अपने आपको बचाने कि लिए बेटी से फर्जी एसिड अटैक का केस करवा दिया लेकिन क्राइम के मूल में थी एक ही बात अश्लील इमेज.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली की 2 डर्टी पिक्चर...मोबाइल और कंप्यूटर की अश्लील तस्वीरें कैसे बनी खौफनाक वारदात का कारण
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो हर सुबह नई कहानी सुनाता है, लेकिन इन दिनों उसकी दो क्राइम स्टोरी पूरे देश को हिला रही हैं. दोनों कहानियों में किरदार अलग हैं, लेकिन कारण एक ही मोबाइल और अश्लील तस्वीरें. पहली कहानी गांधी विहार की है, जहां फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने अपने प्रेमी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने उसके निजी वीडियो डिलीट करने से इनकार कर दिया. 

दूसरी कहानी भलस्वा डेयरी इलाके की है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी से झूठा एसिड अटैक करवाया ताकि पुराने विवाद में दूसरों को फंसा सके और उस पिता के मोबाइल से भी 15 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बरामद हुए. दोनों मामलों में तस्वीरें और वीडियो ही ट्रिगर बने, जिसने रिश्तों को ज़हर में बदल दिया. जो डिजिटल यादें होनी चाहिए थीं, वे डिजिटल हथियार बन गईं. मोबाइल, हार्डडिस्क और सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन या सुविधा के साधन नहीं रहे वे अब अपराध, बदले और बर्बादी की कहानियों के सबूत बन चुके हैं. आइए जानते हैं दिल्ली की ये दो “डर्टी पिक्चर” की कहानी. 

पहली घटना – प्रेमिका ने प्रेमी से लिया खौफनाक बदला

दिल्ली के गांधी विहार इलाके में एक 32 वर्षीय UPSC अभ्यर्थी का शव उसके कमरे में आग में बुरी तरह झुलसा मिला.  शुरुआती जांच में यह हादसा लग रहा था, पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल-डाटा और मोबाइल लोकेशन से बड़ा खुलासा किया: मृतक ने अपनी 21 वर्षीय प्रेमिका के अश्लील वीडियो बनाकर हार्ड-डिस्क में जमा कर रखे थे.  जब महिला ने वीडियो हटाने की मांग की तो प्रेमी ने मना कर दिया और कथित रूप से उसे बेहद अपमानित किया.  उसे लगा कि उसकी इमेज और निजी जिंदगी अब खतरे में है. उस खौफ में उसने अपने पूर्व प्रेमी व एक साथी के साथ मिलकर हत्या और फिर आग लगाकर सबूत मिटाने की साजिश रची. यहां पढ़ें पूरी खबर

दूसरी घटना- पिता ने बेटी के साथ मिलकर रची बड़ी ‘साजिश' 

दूसरी घटना उसी राजधानी में सामने आई, जब एक छात्रा ने बताया कि उस पर एसिड अटैक हुआ है. पर जांच ने यह साबित किया कि यह अटैक नहीं, बल्कि सफेद झूठ था. पिता ने ही साजिश रची थी. पिता के पास दूसरी महिला की अश्लील वीडियो थी जिसमें उसे जेल जाने का खतरा दिखा रहा था. यहां पढ़ें पूरी स्टोरी 

दोनों मामलों में एक समान पैटर्न था-प्राइवेट अश्लील कंटेंट- ब्लैकमेल / अपमान - खौफ या बदला - क्राइम स्क्रिप्ट

पहले मामले में प्रेमिका का निजी वीडियो प्रेमी के पास था, उसने उसे हटाने से इंकार किया और उसने बदला लिया.

दूसरे मामले में पिता के पास  एक महिला की अश्लील वीडियो थीं, जिसके सहारे उसने साजिश तैयार की. मोबाइल, हार्ड-डिस्क, वीडियो फाइलें इन डिजिटल ट्रैकों ने अपराध को जन्म दिया.

पुलिस की जांच ने खोल दी हर एक परत

पुलिस ने दोनों घटनाओं में तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, हार्ड-डिस्क रिकवरी का इस्तेमाल किया. दिल्ली पुलिस ने इन केसों को उदाहरण माना कि कैसे डिजिटल अश्लीलता, ब्लैकमेल और बदला एक खतरनाक चेन बना सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime, Delhi Police
Get App for Better Experience
Install Now