सड़क पर चलना भी सुरक्षित नहीं? सूरत में रिवर्स लेते ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, CCTV में कैद हादसा

सूरत शहर के अलथान–भटार इलाके से एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने सड़क सुरक्षा और निर्माण स्थलों पर लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक निर्माणाधीन साइट पर रिवर्स लेते ट्रैक्टर ने सड़क से गुजर रही महिला को कुचल दिया. गनीमत रही कि महिला की जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

देखें Video:

कंस्ट्रक्शन साइट पर लापरवाही, रिवर्स ट्रैक्टर ने महिला को कुचला



गुजरात के सूरत के अलथान भटार इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रिवर्स में आ रहे ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह… pic.twitter.com/O2Q6n3XUGw — NDTV India (@ndtvindia) February 3, 2026

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

घटना अलथान भटार इलाके की है, जहां एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक महिला सड़क पर चलते हुए मोबाइल फोन पर बात कर रही थी. इसी दौरान निर्माण साइट पर मौजूद ट्रैक्टर चालक बिना पीछे देखे ट्रैक्टर को रिवर्स करता है और महिला को जोरदार टक्कर मार देता है. टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर जाती है और ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके ऊपर चढ़ जाता है. कुछ पलों के लिए महिला पूरी तरह ट्रैक्टर के नीचे दब जाती है.

मौके से फरार हुआ चालक

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में था. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था थी और न ही ट्रैफिक कंट्रोल का कोई इंतजाम किया गया था.

महिला ने की सख्त कार्रवाई की मांग

घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. महिला ने रोते हुए कहा कि अगर उसकी जान चली जाती तो उसके बच्चों और परिवार का क्या होता. उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए ट्रैक्टर चालक और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश में जुटी है, जबकि ठेकेदार की ओर से जवाब देने में आनाकानी की जा रही है.