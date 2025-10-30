विज्ञापन

दाऊद इब्राहिम पर बयान देने के बाद पलटीं ममता कुलकर्णी, सफाई में बोलीं- मेरा मतलब....

बॉलीवुड अभिनेत्री से साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समर्थन में दिए कथित बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री से साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समर्थन में दिए कथित बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया. ममता कुलकर्णी ने गोरखपुर में अपने तीन दिन के आध्यात्मिक प्रवास के दौरान मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कथित तौर पर कहा था, ‘‘दाऊद इब्राहिम ने मुंबई बम धमाके नहीं कराए थे और वह आतंकवादी नहीं है.'' उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

बाद में सफाई देते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, ‘‘मैं विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी, दाऊद इब्राहिम की नहीं. दाऊद वास्तव में एक आतंकवादी है.'' विक्की गोस्वामी को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और 1990 के दशक में उसका नाम ममता कुलकर्णी के साथ भी जोड़ा गया था. कुलकर्णी ने बताया कि उनकी दाऊद से कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई. 

उन्होंने कहा, ‘‘अब मेरा राजनीति या फिल्म जगत से कोई संबंध नहीं है. मैं पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हूं.'' उन्होंने यह भी कहा, ‘‘सनातन धर्म की दृढ़ अनुयायी होने के नाते मेरा राष्ट्रविरोधी तत्वों से कोई संबंध नहीं हो सकता.''गोरखपुर प्रवास के दौरान ममता कुलकर्णी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की, संतों से भेंट की और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ भजन संध्या में हिस्सा लिया.

