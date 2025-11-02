पापा, वोट जरूर करें...बिहार में बेटी ने लिखा भावुक पत्र, जानिए क्यों हो रहा है वायरल

बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अनूठा पहल देखने को मिल रहा है. मतदान के लिए बच्चे अपने परिजन को पत्र लिख रहे हैं. उनसे मतदान की अपील कर रहे हैं. बच्चे उन्हें वोट के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं. ये मामला है बिहार के नवादा जिले का, जहां पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है. लिहाजा, बच्चे अपने अभिभावकों से मार्मिक अपील कर रहे हैं. नवादा के मेसकौर प्रखंड केकउत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवगंज की मोनी कुमारी ने अपने पिता को एक मार्मिक पत्र भेजी है, जिसमें उनसे वोट की आग्रह की है .

वोट के लिए पिता के नाम पुत्री का पत्र

प्रिय पिताजी

सादर नमस्कार

मैं आपकी बेटी मोनी कुमारी विद्यालय का नाम उ० म० विद्यालय (बारत) शिवगंज में पढ़ती हूं. आज स्कूल में हमें मतदान के बारे में मैडम ने बताया कि मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदार भी है. पिताजी 11 नवम्बर 2025 को हमारे नवादा जिला में विधान सभा का मतदान होना है. मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उस दिन अपने सभी कार्यों से पहले मतदान अवश्य करें. आपका एक वोट बहुत कीमती है. यह न केवल सही प्रतिनिधि चुनने में मदद करेगी. बल्कि हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव भी मजबूत करेगी. आप तो हमेशा सिखाते हैं कि "देश के लिए कुछ अच्छा करना थाहिए." तो पिताजी इस बार देश के लिए बिहार के लिए और हमारे भविष्य के लिए मतदान, जरूर करें. आपका वोट ही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है. " पहले मतदान, फिर कोई अन्य काम."

आपकी पुत्री

मोनी कुमारी

वर्ग क्रमांक : 9

सैकड़ों बच्चों ने परिजनों से किया आग्रह

दरअसल, यह अकेला पत्र नहीं है. जिले के सभी विद्यालयों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर पत्र लेखन कार्यक्रम आयोजित किया गया . इस अनूठे अभियान में छात्रों ने अपने अभिभावकों को पत्र लिखकर 11 नवम्बर को मतदान करने के लिए आग्रह किया है. पत्रों में बच्चों ने लिखा कि लोकतंत्र की शक्ति जनता के मत से निर्मित होती है, इसलिए हर नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिए.

डीएम के पहल पर बच्चों ने उठाया कदम

जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पत्र लेखन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसका व्यापक असर पड़ रहा हैं. रवि प्रकाश के मुताबिक, जिले में मतदाता जागरूकता के लिए जीविका दीदी, स्वीप आईकॉन और सिविल सोसाइटी के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

पंचायत वेब सीरीज के माधव ने भी किया मतदान की अपील

बहुचर्चित पंचायत वेब सीरीज के कलाकार बुल्लू कुमार उर्फ माधव ने लोगों से मतदान के लिए अपील किया है. खासकर परदेस में रोजगार करने वालों से मतदान के बाद वापस जाने की अपील की. सिने एक्टर राहुल वर्मा ने भी वीडियो संदेश के ज़रिए अपील किया है. यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खुशबू कुमारी भी लोगों से मतदान की अपील की है.

कम रहा है मतदान प्रतिशत

नवादा जिले में कुल 17 लाख 16 हजार 289 मतदाता हैं. इसमें महिला मतदाता 8 लाख 17 हजार 931 है. जबकि 8 लाख 98 हजार 253 पुरूष और थर्ड जेंडर 105 है. महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत बेहतर रही है. 2010 में 45.36 फीसदी मतदान हुआ था. इसमें 44.66 फीसदी पुरूष, जबकि 46.24 फीसदी महिला मतदाताओं ने मतदान किया. इसी तरह 2015 में 53.7 फीसदी और 2020 में 52.34 फीसदी मतदान हुआ, जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक थी.